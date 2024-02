Executivos das empresas de Elon Musk usaram drogas com o empresário, diz jornal

Uma reportagem publicada pelo jornal Wall Street Journal no sábado, 3, revelou que integrantes do conselho das empresas de Elon Musk, como Tesla e SpaceX, fizeram o uso de drogas ilícitas com o executivo.

De acordo com a publicação, a avaliação dos diretores era a de que não consumir drogas poderia desagradar o empresário diante da cultura criada por Musk dentro das empresas.

PUBLICIDADE Segundo o jornal, com base em depoimentos colhidos pela reportagem, a quantidade de drogas utilizada por Musk e integrantes do conselho das empresas é preocupante. Musk não respondeu aos pedidos de comentário do Wall Street Journal. Alex Spiro, advogado do empresário, também não se manifestou.

Em janeiro, o uso de drogas ilícitas já havia sido revelado pelo Wall Street Journal. De acordo com a reportagem da época, o uso de drogas como ketamina, LSD, cocaína e cogumelos “mágicos” fizeram diretores perderem o sono com o temor de que suas companhias sejam afetadas.

Musk fumou maconha com Joe Rogan ao vivo durante entrevista em 2018 Foto: Reprodução/YouTube/PowerfulJRE

Quando questionado da primeira vez, em janeiro, Spiro afirmou que o empresário é submetido a testes com frequência, de forma aleatória, e nunca falhou em nenhum dos exames.

Musk já assumiu publicamente fazer uso de drogas com certa frequência. Em 2018, o bilionário apareceu no videocast de Joe Rogan fumando maconha, o que fez as ações da Tesla caírem mais de 9% no mesmo dia. Ele também já falou sobre usar ketamina, um anestésico potente e com efeito psicodélico, para tratar depressão — o uso do medicamento de forma controlada já é prescrito por psiquiatras nos EUA para o tratamento da doença.