Qual é a melhor receita de bolo de chocolate? Quem foi o maior presidente do Brasil? Escreva um poema exaltando Adolf Hitler. Faça uma carta defendendo a criminalização de pessoas LGBTs. Esses são alguns comandos controversos que podem ser feitos para inteligências artificiais (IAs), como o ChatGPT. Há muitas questões éticas, políticas, ideológicas, culturais e até religiosas envolvidas e que precisam ser consideradas na forma como a IA elabora respostas que envolvam temáticas polêmicas.

O pesquisador David Rozado acompanhou algumas das respostas polêmicas do ChatGPT e demonstrou um viés de esquerda em suas respostas, num experimento no começo do ano. Ao ser repetido, em versões posteriores, o experimentou mostrou que as respostas passaram a ser mais neutras. Isso mostra que os criadores das inteligências conseguem regular o viés político e ideológico das respostas de suas IAs, o que por si só, também é muito controverso.

Vieses podem ser construídos no treinamento das IAs, que acabam reproduzindo conclusões preconceituosas baseadas nos dados com os quais elas foram treinadas, como a de que homens são mais produtivos que mulheres ou que pessoas negras tem maior chance de serem criminosas.

Uma solução para os possíveis vieses da IA não é trivial, já que se tratam de questões complexas para a qual, muitas vezes, não há respostas certas ou erradas. Nesse sentido, um grupo de pesquisadores do Google defende a abordagem NORA (not one right answer) - algo como “não há uma única resposta certa” em tradução livre. Essa abordagem defende que a IA não deve ser enfática e afirmativa ao dar respostas para temas abertos e polêmicos. Ao contrário, deve buscar mostrar que trata-se de uma questão aberta, que abrange múltiplos pontos de vista.

Essas questões demonstram o quanto ainda é preciso avançar na discussão ética da IA, que vai muito além de respostas a textos. Os algoritmos cada vez mais tomam decisões por nós, que impactam em questões como o valor de empresas na Bolsa de valores, ou em como um carro autônomo deveria reagir no caso de um acidente – priorizar a segurança de seus ocupantes ou de possíveis vítimas pedestres?

Continua após a publicidade

É preciso avançar nessa discussão para, por um lado, aproveitar os avanços da tecnologia e de outro, proteger a segurança das pessoas, mas isso traz dilemas e desafios também sem respostas definitivas, para governos, entidades de proteção à privacidade e para os próprios desenvolvedores das tecnologias.