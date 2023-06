Corporate Venture Capital cresce mesmo durante inverno dos fundos de investimento

Nos últimos meses, vem crescendo o número de operações de investimentos de risco liderados por corporações, o chamado Corporate Venture Capital (ou CVC). “Em torno de U$ 800 milhões em 2021 foram investidos via CVC. É um crescimento vertiginoso para o Brasil. O número de corporações com práticas de CVC aumentou de 18 para 78 em 2 anos”, afirma Richard Zeiger, sócio da MSW Capital, uma das mais experientes gestoras de fundos com capital de corporações, que gere investimentos de empresas como Embraer e Baterias Moura.

Esse crescimento dos CVCs ocorre mesmo durante momento de retração geral dos investimentos de venture capital recentes, que vem sendo chamados de “inverno dos VCs”. A conjuntura econômica mundial vem fazendo fundos se tornarem mais seletivos em seus investimentos e reduziu o volume de aportes nos últimos meses, mas os CVCs vem crescendo contra essa tendência. “Acredito que o setor ainda tende a crescer, especialmente em momento de retração dos VCs”, completa Zeiger.

Há vários desafios na efetiva adoção do CVC pelas empresas, entretanto. Choque cultural, necessidade de visão de longo prazo, restrições orçamentárias, incentivos desalinhados, entre outros. Outra questão é que corporações muitas vezes pecam por propor acordos que acabam prendendo as startups, como termos de exclusividade ou prioridade na compra da empresa.

“As empresas estão amadurecendo a aprendendo a usar corretamente o instrumento”, complementa o executivo.

Na esteira da tendência do CVC, vêm crescendo também modelos alternativos, como o chamado Corporate Venture Builder - ou CVB. Por ele, as corporações investem em startups em estágio inicial, que são codesenvolvidas pela CVB, recebendo uma série de apoios e serviços compartilhados. Uma das pioneiras nesse modelo no Brasil é a FCJ Venture Builder, que tem mais de 50 operações em parceria com diversas corporações, como a Tecban e Algar.

“Nosso modelo é diferente do VC tradicional, porque trazemos junto com a Venture Builder um grupo de investidores anjos, viabilizando investimentos nas startups sem depender apenas do orçamento da corporação”, explica Paulo Justino, CEO da FCJ.

Assim, cresce do número de corporações que lançam suas iniciativas para o investimento em startups, o que é uma ótima notícia para o ecossistema, já que as startups passam a contar com novas fontes de apoio.