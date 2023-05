Web Summit traz IA, startups e protagonismo feminino para o Rio

Pela primeira vez realizado fora da Europa, o Web Summit fez, na semana passada, uma edição no Rio de Janeiro. Um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo, recebeu mais de 21 mil participantes de 91 países no Riocentro, na capital fluminense.

Sucesso de público, segundo os organizadores, que esperavam menos da metade dos participantes para essa primeira edição, o evento trouxe ao País palestrantes internacionais, como Ayo Tometi, fundadora do movimento Black Lives Matters, e Tim Draper, da Draper Foundation, além de dar destaque a nomes brasileiros como a indígena Txai Suruí, ativista internacional em defesa da Amazônia, e o produtor musical Kondzilla.

No campo das startups, mais de 900 delas expuseram suas soluções durante os quatro dias de evento Foto: Pilar Olivares/Reuters

Outro destaque do evento foi o protagonismo feminino. Cerca de 37% dos palestrantes eram mulheres, além da edição brasileira ter repetido a ação de Portugal que ofereceu 85% de desconto para mulheres comprarem ingressos.

Em meio a um momento em que o País discute o PL das Fake News, a regulação da internet e inteligência artificial foi um dos temas mais comentados. Também tiveram espaço assuntos ligados à formação e competição de talento em tecnologia em meio a demissões em massa, os cenários de investimentos de Venture Capital na América Latina e as principais tendências tecnológicas.

No campo das startups, mais de 900 delas expuseram suas soluções durante os quatro dias de evento. Os setores mais representados foram Software Corporativo, Finanças e Educação. Enquanto cerca de 80% delas eram brasileiras, empresas de dezenas de países foram apresentadas, sendo que Estados Unidos, Portugal e Argentina lideraram o ranking de nações com o maior número de startups.