A empresa que inventou o robô-aspirador pode fechar as portas para sempre; entenda os motivos

A iRobot ajustou seu contrato de empréstimo a prazo e contratou a Canaccord Genuity e a BofA Securities como consultores financeiros para a revisão estratégica.

No quarto trimestre de 2024, a receita da iRobot caiu quase pela metade nos EUA, um terço no Japão e mais de 40% na Europa, Oriente Médio e África. As vendas do trimestre caíram para US$ 172 milhões, 44% a menos do que no ano anterior e abaixo dos US$ 180 milhões que Wall Street esperava.