Android 14: novo sistema do Google para celulares é lançado; veja novidades

O Google lançou nesta quarta-feira, 4, a mais nova versão do seu sistema operacional, o Android 14, além dos celulares Pixel 8 e Pixel 8 Pro. A nova versão do sistema já começa a funcionar no smartphones Pixel, do próprio Google, e deve chegar para as demais fabricantes ainda em 2023.

A atualização traz novos recursos de segurança, como a expansão da autenticação sem senha, proteções de privacidade, aprimoramento da câmera e papéis de parede gerados por inteligência artificial (IA). Veja abaixo as principais novidades do sistema.

FILE PHOTO: A 3D printed Android mascot Bugdroid is seen in front of a Google logo in this illustration taken July 9, 2017.

Interface

A nova versão do sistema operacional oferece novas personalizações para o consumidor. É possível alternar entre diferentes estilos e formatos de relógio e definir atalhos personalizados na tela de bloqueio, tornando o estilo do telefone um pouco mais pessoal. Nos celulares Pixel 8 e 8 Pro, o Android 14 também permite a criação de papéis de parede usando IA generativa. O usuário pode escolher entre sugestões predefinidas ou criar uma imagem do zero.

O Android também oferece suporte a imagens HDR com Ultra HDR. O Ultra HDR ajuda as fotos a terem a melhor aparência, reforçando cores vibrantes, realces mais brilhantes e sombras mais escuras. Além disso, o Ultra HDR tira e exibe fotos em alta definição sem alterar a qualidade original da imagem.

A atualização do Android também conta com um novo app de saúde: o Health Connect, que substitui o Google Fit. A plataforma permite compartilhar dados do telefone com os aplicativos de saúde e vice-versa.

Segurança e privacidade

Com o Android 14, o usuário vai poder usar a impressão digital para fazer login em aplicativos de terceiros. Os aplicativos podem usar o novo gerenciador de credenciais do Android para reunir todos os métodos de login de um usuário, como uma forma de simplificar a experiência de login e apresentar apenas a opção mais segura. O Google também informou que o novo sistema enviará uma notificação avisando aos usuários quando algum aplicativo mudar práticas de compartilhamento de dados.

Além disso, a atualização aprimora a segurança dos dispositivos, incentivando o usuário a definir uma senha PIN de seis dígitos. Depois de digitar a senha correta, o dispositivo será desbloqueado automaticamente, sem a necessidade de clicar na tecla Enter.

Acessibilidade

Para usuários com baixa visão, o novo sistema aprimorou o dimensionamento de texto, com a capacidade de aumentar o zoom em até 200%. Também é possível alterar o tamanho da lupa ou personalizar a quantidade de tela que deseja ampliar.

Além disso, o Android 14 possui maneiras mais intuitivas de conectar e interagir com aparelhos auditivos com a capacidade de direcionar o áudio para diferentes saídas e a de acessar rapidamente os controles dos aparelhos auditivos a partir de um atalho. O usuário também pode obter flashes visuais com a lanterna do aparelho quando receber notificações.

O usuários também terão mais controle sobre a saída de som de dispositivos conectados por Bluetooth. Será possível permitir apenas a saída de som de músicas em uma caixa de som e impedir a reprodução de ligações, por exemplo.