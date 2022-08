Apple aumenta preços do iPhone, iPad e Mac no Brasil; veja valores

A Apple aumentou na terça-feira, 9, o preço dos seus principais produtos no Brasil: iPhone, iPad e computadores Mac. As informações são do blog Mac Magazine, que fez o levantamento e comparativo dos valores a partir do site da companhia.

Os reajustes vão de 2% a 7%, a depender do produto e da capacidade de armazenamento. Segundo o Mac Magazine, a mudança nos preços ocorre três meses depois de a Apple ter baixado o preço do iPhone em 3,4%.

Nos novos preços desta terça-feira, o modelo mais básico do iPhone SE de 3.ª geração, lançado em 2022, sai por R$ 4,3 mil, ante R$ 4,2 mil de antes, alta de 2,3%. Já a versão mais potente, com 256 GB de armazenamento, teve reajuste de 1,7%, para R$ 5,8 mil.

O iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max também tiveram os preços alterados em 3,5% em todos os modelos. O aparelho mais caro, com até 1 TB de capacidade de armazenamento, sai agora por R$ 15,5 mil, aumento de R$ 400.

Escaparam do reajuste o iPhone 11 (a partir de R$ 5 mil) e o iPhone 12 (a partir de R$ 6,5 mil), que mantiveram os valores.

No trimestre de abril a junho de 2022, a Apple viu aumentar a venda do iPhone em todos os continentes e somou US$ 40,1 bilhões em receita dessa categoria, segundo balanço financeiro apresentado ao mercado em julho passado.

Ainda, em conferência com investidores, o presidente executivo da companhia, Tim Cook, destacou o desempenho da Apple em países emergentes, entre eles o Brasil, onde as vendas cresceram “dois dígitos”, declarou, sem dar mais detalhes.

iPhone 13 manteve crescimento nas vendas para a Apple no último trimestre deste ano Foto: Brent Lewin/Bloomberg - 18/3/2022

iPad e Mac sofreram reajuste

Os tablets e os computadores da Apple também tiveram aumento nos preços.

Os cinco modelos de iPad à venda (9.ª geração, mini, Air, Pro 11″, Pro 12″) tiveram reajuste de 5,5%. Tablet mais básico disponível na loja, o iPad de 9.ª geração (com leitor de digital, bordas na tela e armazenamento de 64 GB) saiu de R$ 3,8 mil para R$ 4 mil.

Já modelo mais caro, o iPad Pro de 12 polegadas com conexão móvel e 2 TB de armazenamento, sai por R$ 30 mil agora.

Nos Macs, o MacBook Air com o novo chip M2, revelado em junho, subiram para até R$ 17,2 mil, a depender das especificações da máquina — as variações são de 5,5% no preço.