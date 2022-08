Apple corrige falha de segurança no iPhone, iPad e Mac

A Apple corrigiu na última quarta-feira, 17, duas graves vulnerabilidades de segurança que poderiam permitir o acesso remoto de desconhecidos no iPhone, iPad ou Mac. Atualizações do sistema foram liberadas para usuários nesta semana, consertando os bugs.

As falhas de software podem permitir que invasores assumam o controle total desses dispositivos, disse a Apple em dois relatórios de segurança divulgados. A empresa disse estar “ciente de um relatório de que esse problema pode ter sido ativamente explorado” por terceiros. Detalhes, no entanto, não foram dados.

Leia também Apple planeja revelar novo iPhone em 7 de setembro Empresa deve apresentar próxima geração do smartphone e do relógio inteligente da marca

Continua após a publicidade

Especialistas em segurança aconselharam os usuários a atualizar os dispositivos afetados. Segundo Rachel Tobac, CEO da empresa SocialProof Security, “pessoas públicas”, como autoridades e jornalistas, devem se movimentar para baixar novas as versões dos sistemas corrigidas pela Apple.

Aparelhos que estavam vulneráveis incluem o iPhone 6S e modelos posteriores; vários modelos do iPad, incluindo a 5ª geração e posteriores; todos os modelos do iPad Pro e o iPad Air 2; e computadores Mac com macOS Monterey. / COM ASSOCIATED PRESS