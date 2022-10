Apple deve renovar iPads com ‘chip monstro’ e USB-C

Para quem achava que o iPhone 14 havia encerrado a temporada de lançamentos da Apple, a companhia guardou na manga mais algumas novidades para 2022. Segundo a Bloomberg, a fabricante deve anunciar nos próximos dias atualizações para o iPad e para a Apple TV.

A companhia deve anunciar dois novos modelos iPad Pro, de 11 e 12,9 polegadas. A principal novidade é que ambos devem levar o processador M2, que foi apresentado em junho no novo MacBook Air. Com tecnologia de 5 nanômetros, o M2 tem 20 bilhões de transistores (25% mais do que o M1), aprimora a economia de energia e capacidade de processamento da máquina, aumentando sua potência.

Segundo a Apple, o novo chip tem CPU 18% mais rápida e processamento gráfico 35% mais potente do que o M1 — além disso, ele usa somente 25% da energia de rivais com o mesmo número de núcleos em CPU.

No quesito design, os tablets deverão manter o visual dos modelos Pro do ano passado, mantendo-se alinhando com a estética dos outros modelos de iPad e iPhone.

Junto com os novos modelos de Pro, a empresa deve anunciar um iPad mais barato, com direito a entrada USB-C. Isso representa uma mudança significativa para a linha de tablets da empresa, já que a linha tradicional de iPad recebe atualizações anuais discretas. A medida deve antecipar também a transição dos aparelhos da empresa para o USB-C - a Apple está na mira de reguladores europeus para incluir conectores universais na indústria e abandonar sistemas proprietários.

iPad Pro de 12,9 polegadas lançado em 2021

Dispositivo para casa

Segundo a reportagem, a Apple tem planos de transformar seus tablets em um hub inteligente com alto-falantes. A abordagem seria semelhante ao que o Google está fazendo com seu próximo Pixel Tablet ou ao que a Amazon faz com o Echo. A ideia é oferecer algo que os usuários possam colocar no balcão da cozinha, na sala ou no criado-mudo.

A intenção da empresa seria atualizar o HomePod, que seria maior que a versão mini do produto, ou lançar uma Apple TV combinada com dispositivo de alto-falante inteligente, câmera para FaceTime e outras funções. Porém, até que estejam prontos, o iPad virou aposta para casa inteligente. Assim, é possível que o iPad ganhe um suporte com caixas de som e seja convertido em hub do lar.