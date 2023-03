Apple lança nova versão de iPhone 14 colorido; veja modelo

A Apple vai ter uma nova cor para os iPhones 14 e 14 Plus a partir da próxima semana. A empresa californiana está lançando uma edição especial dos aparelhos na cor amarela — em adição às quatro cores do celular que já existem hoje. O iPhone “canarinho” estará em pré-venda a partir do dia 10 de março e fica disponível no dia 14 em diversos países, incluindo o Brasil.

A cor não é novidade para a empresa. A 10ª geração do iPad já possui a mesma opção de cor em seus aparelhos desde outubro de 2022, quando foi lançado pela companhia. A tonalidade se aproxima de um amarelo-ouro, mais escuro do que outros tons da mesma cor já utilizados pela Apple.

A empresa já havia “arriscado” aparelhos amarelos no polêmico iPhone 5C, modelo com corpo de plástico colorido apresentado em 2013. Já no iPhone 11, de 2019, um tom ligeiramente diferente da cor foi um dos queridinhos dos usuários.

Nova cor vai estar disponível em 14 de março Foto: Apple/Divulgação

iPhone 14

Lançado pela Apple em setembro de 2022, o design do iPhone 14 também segue o padrão que a marca tem adotado nos últimos anos: com as laterais mais achatadas, o aparelho é envelopado em uma estrutura de aparência metalizada. Na tela, o entalhe superior, que abriga a câmera frontal e sensores, ganhou, mais uma vez, uma pequena diminuição, mas continua no formato de “franja”.

O aparelho surge em uma versão com dois tamanhos diferentes para a sua versão “tradicional”. O iPhone 14 tem tela de 6,1 polegadas, enquanto seu novo irmão mais velho tem tela de 6,7 polegadas. O modelo maior, retoma a nomenclatura “Plus”, que não era utilizada desde o iPhone 8 (2017).

A câmera traseira do iPhone 14 tem sensor que captura fotos com 12 MP. A abertura de f/1.5 foi feita para captar luz mesmo em locais com baixa luminosidade. A câmera frontal do iPhone 14 também foi melhorada. Ela ganhou um recurso que aumenta a velocidade da identificação de fotos para tirar selfies junto com seus amigos.

Originalmente, o modelo foi apresentado ao mercado nas cores preta, branca, azul, lilás e vermelha e, agora, a cor amarela entra para a família.