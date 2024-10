iPad mini: conheça a nova versão do tablet da Apple lançada nesta terça

Em um anúncio surpresa, a Apple revelou a nova geração do iPad mini, trazendo avanços em desempenho, recursos e compatibilidade com a plataforma de inteligência artificial Apple Intelligence. O novo modelo, que mantém o design compacto e a tela Liquid Retina de 8,3 polegadas da geração anterior, chega com o chip A17 Pro, o mesmo presente no iPhone 15 Pro, e dobra a capacidade de armazenamento em relação ao modelo anterior.

Desempenho turbinado e suporte à Apple Intelligence

Novo design do iPad mini Foto: Reprodução/Apple

PUBLICIDADE O chip com CPU de 6 núcleos e GPU de 5 núcleos, representa um salto em relação ao chip A15 Bionic do iPad mini de sexta geração. Segundo a Apple, o novo chip oferece um aumento de 30% no desempenho em tarefas computacionais e 25% na performance gráfica. Mas o principal destaque do A17 Pro é o suporte à Apple Intelligence, a plataforma de IA da Apple que promete, segundo a empresa, revolucionar a interação com os dispositivos da marca. Com a Apple Intelligence, o iPad mini poderá realizar tarefas como resumir textos, gerar imagens, traduzir idiomas e auxiliar na escrita. A plataforma, que estará disponível inicialmente em inglês a partir do iPadOS 18.1, ainda não tem previsão de chegada ao português do Brasil.

O novo iPad mini também oferece suporte a jogos com ray tracing acelerado por hardware, que é quatro vezes mais rápido que o ray tracing baseado em software. Além disso, o dispositivo suporta gráficos mais realistas e imersivos em jogos e aplicativos gráficos.

Câmera aprimorada e conectividade avançada

Outra novidade é a câmera traseira do dispositivo que conta com o sensor grande-angular de 12 megapixels da geração anterior, mas agora com suporte ao Smart HDR 4, que oferece imagens mais detalhadas e vívidas. A câmera frontal ultra-angular também possui 12MP e suporte ao Palco Central (Center Stage), que mantém o usuário centralizado durante as videochamadas.

Em termos de conectividade, o novo iPad mini suporta Wi-Fi 6E, que oferece o dobro do desempenho da geração anterior, e Bluetooth 5.3. As versões com conectividade celular agora utilizam eSIM para ativação do serviço de dados móveis.

Apple Pencil, USB-C e armazenamento

O novo iPad mini também é compatível com o Apple Pencil Pro e com o Apple Pencil (USB-C), oferecendo aos usuários mais opções para interagir com o dispositivo. A porta USB-C, já presente no modelo anterior, agora é duas vezes mais rápida, com velocidades de transferência de dados de até 10 Gbps.

O armazenamento interno também foi atualizado, com opções de 128 GB, 256 GB e 512 GB, o dobro da capacidade do modelo anterior, oferecendo mais espaço para armazenar fotos, vídeos, aplicativos e jogos.

Preço e disponibilidade

O dispositivo está disponível para pré-venda a partir desta terça-feira, 15, chegando as lojas a partir de 23 de outubro. No Brasil, o iPad mini (Wi-Fi) com 128 GB custa R$ 6 mil, 256 GB custa R$ 7,2 mil e com 512 GB custa R$ 9,6 mil. Nos EUA, o modelo de entrada custa US$ 500.

Já o iPad mini (Wi-Fi + chip) com 256 GB custa R$ 8,8 mil e com 512 GB custa R$ 11,2 mil. Nos EUA, o modelo de entrada custa US$ 650.