Apple lança novo MacBook Pro, que pode custar até R$ 71 mil

A Apple anunciou nesta terça-feira, 17, o novo MacBook Pro, linha de notebooks potentes da empresa. O aparelho recebe os novos chips de processamento M2 Pro e M2 Max, que prometem ser até 6 vezes mais rápidos do que o desempenho de seu antecessor. De acordo com a empresa, o MacBook Pro chega às lojas em 24 de janeiro. No Brasil, os preços variam entre R$ 30 mil e R$ 71 mil.

A chegada dos MacBook Pro marcam, também, a chegada de dois chips desenvolvidos especialmente para ele: M2 Pro e M2 Max. Os processadores, da família M2, anunciada no ano passado, prometem ser os mais potentes já vistos em um computador da empresa.

Os dois modelos foram revelados pela Apple sem eventos, como costumeiramente ocorre. Além dos chips, as novidades estão nas telas: as versões são de 14 e 16 polegadas. O display é de Liquid Retina XDR, com uma câmera frontal de 1.080p e suporte para vídeos 8K.

No desempenho, o aparelho tem 96 GB de memória na versão com M2 Max e 32 GB com o M2 Pro. Além disso, ambos os modelos são equipados com uma CPU de 12 núcleos - o M2 Pro também tem uma versão com 10 núcleos. De acordo com a empresa, a duração da bateria pode ser de até 22 horas.

As portas de entrada para o notebook incluem três slots para USB-C, um para HDMI e um para cartão de memória. Também é possível encontrar uma entrada para carregador do tipo MagSafe, da Apple, e um slot para fone de ouvido P2 (ou seja, fones de ouvido comum).

Disponível nas cores prata e cinza, o aparelho deve estar disponível para vendas na próxima semana. A versão mais “simples” do MacBook Pro com chip M2 Pro sai por R$ 30 mil, enquanto a mais equipada com o mesmo processador fica em torno de R$ 56 mil. Já os modelos com o M2 Max vão para as lojas com preço mínimo de R$ 37 mil e máximo de R$ 71 mil.