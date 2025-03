Apple pode lançar primeiro iPhone dobrável em 2026, diz especialista

A Apple pode estar próxima de lançar seu próprio celular dobrável - e, dessa vez, a produção do modelo pode começar já em 2026. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por adiantar detalhes de produtos da empresa californiana, a Apple colocou o smartphone dobrável em seus planos para o final do ano que vem, com lançamento até o início de 2027, e o modelo poderá passar dos US$ 2 mil.

produção do iPhone dobrável pode começar no último trimestre de 2026 Foto: Kathy Willens/AP

PUBLICIDADE A especulação sobre um celular dobrável da Apple já dura alguns anos, principalmente desde que a Samsung trouxe novidades importantes para sua própria linha Z Fold e Z Flip, como bordas mais finas, telas com menor marcação de dobra e câmeras potentes. A Apple, porém, nunca confirmou o lançamento do aparelho. De acordo com especialistas, o motivo é que a empresa queria garantir que a tela não tivesse nenhuma marca aparente de dobra, mas as tecnologias usadas não estavam atendendo ao padrão que a companhia esperava.

Mas, segundo Kuo, os problemas foram resolvidos e a Apple está disposta a colocar o celular em produção no último trimestre de 2026. O aparelho deverá ter cerca de 7,8 polegadas, sem nenhuma franja para a câmera, seguindo o mesmo design da Ilha Dinâmica introduzida no iPhone 14. A dobra deve ser em formato de livro, semelhante aos modelos Z Fold da Samsung.

O display externo poderá ter 5,5 polegadas, ligeiramente menor do que a linha padrão do iPhone, por exemplo, que tem 6,1 polegadas. Ainda, quando dobrado, o celular pode chegar a pouco mais de 9 milímetros de espessura e, quando aberto, 4,8 milímetros.

Com a volta do Touch ID, que usa impressão digital como método de biometria, o aparelho também vai contar com a Apple Intelligence, sistema de inteligência artificial da empresa que já está disponível em alguns modelos de iPhone.

Sem confirmar o aparelho, a Apple pode fazer a apresentação entre o último trimestre de 2026 e o primeiro trimestre de 2027, mas ainda não é possível saber se a empresa de fato vai colocar o novo aparelho em sua linha de produção.