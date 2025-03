Apple renova iPad ‘de baixo custo’, que chega a partir de R$ 4,5 mil; veja preços

Disponível em azul, rosa, amarelo e prata, o modelo terá preço inicial no Brasil a partir de R$ 4,5 mil, com lançamento marcado para 12 de março. O valor do aparelho, porém, pode chegar a R$ 10,1 mil, na versão com 512 GB de armazenamento, Wi-Fi e chip.

Já o iPad Air, posicionado entre o modelo básico e a linha Pro, recebeu o chip M3, tornando-se duas vezes mais rápido que as versões equipadas com M1 e A14 Bionic.