Celular não gosta de calor: veja como mantê-lo funcionando em dias de altas temperaturas

Nesta semana, estão previstas recordes de ondas de calor no Brasil. E para piorar, alguns acreditam que esses períodos de calor extremo vão se tornar cada vez mais comuns.

Em situações como essas, ficar informado e manter contato com outras pessoas torna-se ainda mais importante que o habitual. Há um inconveniente, no entanto: nossos smartphones talvez sejam tão propensos a sofrer com o calor como nós.

Na maioria das vezes, seu telefone fica quente por algum motivo bastante inofensivo – você está jogando um game que força o processador do dispositivo ou, talvez, ele está conectado a um carregador super-rápido. Outras vezes, o superaquecimento pode ser decorrente de um ou vários aplicativos que não estão funcionando direito, ou até mesmo de um tipo específico de design de chip. A questão é que ficar quente não é algo fora do comum para celulares, e eles costumam ser ótimos em remediar isso.

Mas quando chegam os dias de calor etremo chegam, seu telefone pode começar a ter dificuldade para se desfazer do calor extra dentro dele. Quando isso acontece, pode ser que você acabe sem conseguir usar seu smartphone até ele esfriar, e isso não é legal para ninguém. Para ajudar, seguem algumas dicas do que você pode fazer para manter seu telefone funcionando e sem aquecer quando está muito quente lá fora.

Telefones celulares exigem cuidados em dias muitos quentes Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Mantenha seu celular longe do sol

Usar o smartphone sob o sol – digamos, para tirar algumas fotos – significa que ele pode absorver calor rapidamente. E se o dia estiver bastante ensolarado, seu telefone talvez tente aumentar o brilho da tela para facilitar a leitura. Isso pode ser útil, claro, mas também significa que seu celular está gastando mais bateria, o que aumenta as chances de ele desligar por conta própria para se proteger.

Moral da história: mantenha os dispositivos longe da luz solar direta.

Não force demais seu celular

Em teoria, isso significa ficar sem usar seu celular, embora saibamos que isso é muito mais difícil do que parece. Se você não consegue deixar de lado seu smartphone, a próxima melhor coisa a se fazer é limitar o que você faz com ele.

Evitar usar a câmera é um bom exemplo, principalmente para gravar vídeos. As pessoas não pensam muito nisso, mas gravar um vídeo requer o funcionamento de muitas partes de um celular ao mesmo tempo.

Usar o smartphone como um roteador é outra forma comum de fazê-lo esquentar depressa. O mesmo vale para jogos ricos em detalhes gráficos: eles podem exigir muita potência do processador do seu telefone, e evitar essa carga manterá seu dispositivo menos aquecido por mais tempo.

Tira a capinha dele

Algumas capinhas podem dificultar para o celular dissipar o calor de forma eficiente. Se você costuma manter seu telefone protegido por uma, considere retirá-la e guardar o dispositivo numa bolsa ou num bolso que não fique em contato direto com seu corpo.

Use o modo econômico de bateria

Além de limitar o que você faz em seu celular, você também pode limitar o que ele está fazendo por conta própria. É aqui que o modo de bateria “low-power” ou de economia de energia entram em ação.

Entre outras coisas, o modo low-power em um iPhone desativa o 5G, torna o bloqueio do dispositivo mais rápido, escurece a tela e desabilita alguns processos em segundo plano. Esses ajustes são supostamente destinados a fazer sua bateria durar mais tempo, porém podem ajudar a evitar o superaquecimento também.

Os smartphones Android têm um recurso semelhante que costuma ser chamado de modo de economia de bateria ou modo de economia de energia, dependendo do fabricante do seu dispositivo. Você pode usar essa ferramenta da mesma forma, embora fabricantes como a Samsung tendam a oferecer mais opções, como limitar o desempenho do processador do telefone em 70%.

Se o celular superaquecer, posso colocá-lo na geladeira?

Os telefones tendem a esfriar bem depressa, e o seu deve voltar a funcionar provavelmente em poucos minutos se você deixá-lo quieto. Mas se o seu celular está superaquecendo agora e você precisa realmente usá-lo, seria possível esfriá-lo com uma rápida visita à geladeira?

Talvez, mas isso vem acompanhado de alguns possíveis perigos.

“Não recomendaria colocar um dispositivo em uma geladeira para esfriá-lo”, diz Jon-Erik Hylle, gerente de projeto do site iFixit. “O resfriamento rápido em um ambiente úmido pode provocar condensação e causar um curto-circuito no dispositivo. Além disso, sair de uma temperatura muito alta para uma muito baixa num intervalo curto de tempo cria seus próprios riscos.

Também já vi algumas pessoas on-line mencionarem segurar o telefone sob um jato de água fria de uma torneira – afinal, os fabricantes têm alardeado há anos que pelo menos alguns de seus dispositivos podem sobreviver a mergulhos. Não recomendo isso também, pois essas empresas costumam garantir que um smartphone vai aguentar ficar submerso alguns metros e não que podem resistir à água corrente.

O que recomendo é o seguinte: pegue algo frio, como uma bolsa térmica, ou qualquer embalagem de algo congelado da geladeira, o que você tiver. Enrole com um pano de prato ou um lenço e deixe seu telefone em cima por cerca de um minuto, depois retire-o. Repita isso até o celular voltar a funcionar. Não tem nada no congelador? Coloque o smartphone numa bancada fria ou algo parecido. Com sorte, esse tipo de resfriamento mais gradual deve fazer seu telefone voltar a funcionar depressa e com menos risco de acidentes causados pela condensação. /TRADUÇÃO ROMINA CÁCIA