CES 2023: Conheça as TVs mais legais da feira

As televisões são sempre um destaque da Consumer Electronic Show (CES). Neste ano, o principal investimento das empresas foram novamente em paineis Qled, Oled e Uled X para aumentar a qualidade das imagens. Os fabricantes, porém, foram além e mostraram TVs transparentes, sem fios e carregadas por bateria, como um smartphone. Conheça a seguir as TVs mais legais exibidas na CES 2023.

Primeira TV Smart da Roku

São 11 modelos de TVs Smart da nova linha da Roku.

A Roku já é conhecida pelo seu sistema operacional de streaming, mas, agora, a empresa está investindo nas suas próprias TVs. Ao todo são 11 modelos de televisores anunciados pela Roku de diversos tamanhos, em HD ou 4K e com um preço acessível no mercado americano comparado com marcas rivais. Além disso, os controle das TVs vão vir equipados com microfones para que seja possível realizar comandos de voz.

TV transparente da LG

A mão da pessoa consegue ser vista através da tela transparente da nova TV da LG Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Um dos principais destaques da CES 2023 é a LG OLED T que promete conseguir ficar transparente. O produto, porém, ainda é protótipo e não tem previsão de lançamento.

TV sem fio da LG

TV Signature Oled M é a TV sem fio da empresa sul-coreana

Outra tendência para TVs foram aparelhos sem fio. A LG apresentou o modelo LG Signature Oled M, que tem 97 polegadas e resolução 4K - o diferente é que ela precisa somente do cabo de energia para funcionar. Em vez de fios, a televisão recebe o sinal de imagem por meio de um equipamento separado que pode ficar até 9 metros de distância da TV.

Displace TV sem fio e fixa sem suporte

A TV Displace pesa menos de 9kg, tornando-a fácil de levantar.

Além da LG, a Displace também anunciou sua TV sem fio, mas, essa não é a única novidade da televisão. Além dos cabos de imagem, ela também não tem cabo de energia como a TV da LG - ela é alimentada por baterias, como um celular. Ela conta também com uma tecnologia de vácuo ativo que fica atrás do aparelho, fazendo com que ela possa aderir a qualquer superfície uniforme, como paredes e janelas. Essa televisão tem 55 polegadas, resolução 4K e pesa menos de 9kg.

Smart TV Samsung Neo QLED

Samsung’s 2023 Neo QLEDs

As Smart TVs Neo QLED da Samsung tem aparelhos com resolução 4K e 8K. Os televisores contam com a tecnologia de iluminação Mini LED, além de chip Neural Quantum com inteligência artificial (IA) que melhora a qualidade das imagens. Os aparelhos são integrados ao hub Smart Things que permite conectar a televisão aos outros aparelhos Smart da casa.

Smart TV Samsung OLED

samsung oled ces 2023

As TVs OLED da Samsung são televisores Smart e podem estar disponíveis nos modelos de 55 e 65 polegadas, além de contar com os mesmos recursos das TVs Neo QLED da marca, com ferramentas para melhorar a qualidade da imagem. Estarão disponíveis no Brasil pela primeira vez neste ano.

TV TCL QLED de 98 polegadas

tcl qled ces 2023

A TCL não ficou de fora e exibiu a TCL Class XL Collection 4K UHD QLED de 98 polegadas. Essa TV promete alta qualidade de imagem com tecnologia Contrast Control Zone, que melhora o contraste das imagens. Além disso, a TV ela responde a comandos de voz e tem até modo de jogo.

TV Hisense ULED X

A Hisense apresentou na CES 2023 a nova tecnologia ULED X

A Hisense apresentou a nova tecnologia ULED X, que promete qualidade de imagem melhor que o Oled, com três vezes mais contraste. A televisão apresentada pela Hisense tem resolução em 8K com 110 polegadas e foi ganhadora do Prêmio de Inovação CES.





