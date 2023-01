CES 2023: conheça os aparelhos de saúde e bem-estar mais legais da feira

A maior feira de tecnologia que acontece anualmente nos EUA, a Consumer Eletronics Show (CES), reúne empresas de todos os tipos: de eletrodomésticos a carros. Uma categoria que ganho força nos últimos anos, principalmente após a pandemia, é a de aparelhos voltados para saúde e bem-estar. Conheça a seguir alguns dos gadgets mais legais mais legais na categoria que foram apresentadas neste ano.

Exoesqueleto robótico

Apogee é o novo exoesqueleto da German Bionic.

A empresa German Bionic é conhecida por seus exoesqueletos voltados para pessoas que realizam bastante esforço físico diariamente, dando sustentação e protegendo o corpo. O novo modelo Apogee foi promete ser à prova d’água, além de suportar até 30 kg de peso levantado pela pessoa.

Chuveiro com aromaterapia

O Sprig Shower Infusion System da Kohler traz a experiência de um spa para o seu banho

A Kohler apresentou o produto chamado Sprig Shower Infusion System que deve ser acoplado em um chuveiro emparelhado com o Sprig Shower Pods para combinar aromas de ervas como lavanda e eucalipto junto com o fluxo da água. A ideia é realizar aromaterapia durante o banho.

Relógio que não marca as horas

O Nowatch não te diz as horas, mas monitora a sua saúde

O relógio Nowatch é um relógio que não indica as horas, mas monitora batimentos cardíacos, sono e até passos. A tela é substituída por uma pedra, prometendo reduzir os níveis de ansiedade ao eliminar notificação, como acontece em um smartwatch comum.

Detector de vírus portátil

Esse detector de vírus portátil é reutilizável

A Opteev apresentou o ViraWarn, um detector de vírus influenza e covid-19 portátil. Para utilizá-lo, basta assoprar duas vezes no bocal do aparelho e aguardar 60 segundos. Caso a luz apareça vermelha, você está contaminado; se a luz for verde, você não está com os vírus.

Scanner de urina

O U-Scan monitora a sua urina e te envia relatórios de saúde

O chamado U-Scan é um sensor que monitora a sua urina para verificar a sua saúde. O aparelho pode ser acoplado no vaso sanitário e ele verifica índices como o pH da sua urina e a quantidade de vitamina C, que podem estar associados com algumas doenças. Ao escanear, o sensor envia um relatório de saúde para um aplicativo.

Medidor de pressão arterial

O novo produto da Valencell mede sua pressão arterial

Para quem tem pressão alta, o Valencell pode ajudar. Esse produto mede a sua pressão arterial ao colocar o seu dedo nele. Além disso, o aparelhinho mostra as informações tanto em sua própria tela, quanto em um aplicativo, para um monitoramento a longo prazo.

Cama anti-ronco

A cama da Dawn House possui recursos anti-ronco Foto: REUTERS / REUTERS

A nova cama da marca Dawn House promete ser anti-ronco. Essa cama é retrátil e, para reduzir o ronco, eleva um pouco a cabeceira. Com o app do produto, é possível monitorar o seu sono. Além disso, ela vem equipada com um controle remoto que pode controlar a elevação da cabeceira e também do pé, além de ter iluminação Led que é ativada por movimento na parte de baixo da cama.

Capacete de saúde mental

Esse dispositivo é capaz de identificar doenças cerebrais com inteligência artificial Foto: REUTERS / REUTERS

O iSyncWave, junto com o iMediSync, criou um dispositivo capaz realizar uma eletroencefalografia (EEG), um método de monitoramento utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro. Esse aparelho é similar a um capacete e é equipado com um banco de dados contendo o padrão de ondas cerebrais saudáveis em praticamente todas as idades, conseguindo indicar doenças como Alzheimer, demência e até depressão clínica. A interpretação das ondas cerebrais é feita por inteligência artificial.

Selfie para monitorar a saúde

O app Anura Lite verifica o seu estado de saúde com uma selfie de 30 segundos Foto: AP / AP

Com um vídeo do seu rosto de 30 segundos, o aplicativo Anura Lite promete monitorar seus sinais vitais e até identificar o risco de ser acometido por várias doenças. O app analisa as feições do usuário e assim fornece um relatório de saúde completo.

Escova de dentes veloz

Essa escova com formato em Y promete limpar os seus dentes em 10 segundos Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

A chamada Y-Brush é uma escova de dentes eletrônica no formato de uma arcada dentária que promete limpar os seus dentes em apenas 10 segundos. Basta encaixar os seus dentes e aguardar: não é necessário realizar movimentos com a mão para escovar.