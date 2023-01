CES 2023: LG apresenta tela flexível, que pode ser dobrada em 360 graus

Além da nova linha de TVs, a LG revelou durante a CES, principal feira de eletrônicos dos EUA, que está desenvolvendo novas telas flexíveis. A principal delas promete mudar o design de smartphones: ela consegue flexionar em 360º, em vez dos 180º vistos em celulares de rivais como Samsung e Motorola.

O protótipo apresentado é um painel de Oled, com 8 polegadas, que pode ser aplicado a celulares e tablets. A gigante coreana, porém, afirmou que a tecnologia pode ser adaptada para versões maiores, o que é ideal para notebooks e modelos de tablets.





LG apresentou na CES 2023 tela capaz de dobrar em 360 graus

De acordo com a empresa, o display pode resistir a 200 mil dobras e é uma aposta para reduzir a presença de vincos — no setor de aparelhos dobráveis, é importante que a divisão entre as duas partes do display seja imperceptível, algo que as fabricantes ainda trabalham para reduzir em seus modelos.

O novo painel parece ser uma evolução do que a LG já mostrou anteriormente. Em 2019, a empresa mostrou na CES a LG Signature R, uma TV com tela de Oled que se enrolava para dentro de uma caixa. Ela chegou ao mercado americano dois anos depois por US$ 100 mil. Sobre as novas telas, não há informações sobre sua chegada ao mercado. Por tratar-se de um protótipo, o componente pode nunca ser comercializado.