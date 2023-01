CES 2023: os melhores notebooks apresentados na feira de tecnologia

Longe das tecnologias “malucas” da Consumer Eletronics Show (CES), os notebooks apresentados na feira não tiveram seus atrativos em nada muito “visual”, como designs futuristas. Apesar disso, os computadores de colo impressionaram quem passou pelos estandes em Las Vegas, Estados Unidos, e viu marcas como Lenovo, Asus, Dell e LG turbinarem esses aparelhos pessoais tão úteis no dia a dia.

Nos corredores, o lema foi o do “fazer o básico bem feito”. A melhoria em memória, desempenho e processamento dos computadores conquistaram os participantes da feira, mas, quando as novidades apareceram por fora, também foram bem vindas.

Entre os destaques, é possível citar a Alienware, que lançou aquele considerado notebook mais fino da feira. Ou a Lenovo, que anunciou um modelo com duas telas, mas não exagerou na dose da inovação do Yoga Book.

Veja abaixo os melhores e mais atrativos notebooks anunciados na feira:

ThinkBook 16p

Aqui, o ThinkBook 16p não traz nenhuma “invencionice”: o notebook da Lenovo aposta em especificações de alta potência para conquistar o consumidor que faz de tudo um pouco, como edição de vídeo, jogos e navegar na web. A máquina traz tela Dolby Vision de 16 polegadas com taxa de atualização a 165 Hz, armazenamento SSD de até 2 TB, placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 4060 e processador Intel H de 13ª geração.

ThinkBook 16p, da Lenovo, aposta em formato sem invenções para trazer potência para o notebook

Yoga Book 9i

Meio tablet, meio notebook, o Yoga Book 9i promete flexibilidade e duas telas. A máquina da Lenovo traz chip Intel Evo, modo multifunções e a intenção de trazer o melhor dos dois mundos entre a portabilidade e a potência.

YogaBook 9i, da Lenovo, é meio tablet, meio notebook

Razer’s Blade 18

Com tela de 18 polegadas, o laptop da Razer quer substituir o “desktop gamer” com um chip Intel i9 HX de 13ª geração e placa de vídeo Nvidai GeForce RTX 4090. A tela, um dos atrativos mais fortes para os gamers, tem resolução de 1440p e taxa de atualização a 240 Hz, com escala de cor P3 100%. As vendas começam no primeiro trimestre deste ano nos EUA, com as máquinas sendo vendidas a US$ 2,9 mil.

O notebook Blade 18, da Razer, quer substituir o "PC gamer"

ThinkBook Plus Twist

O ThinkBook Plus Twist traz uma tela dupla rotatória. Sim, isso mesmo: o painel do notebook pode ser virado, revelando um display do tipo e-ink (similar ao Kindle). Na tela principal, um painel Oled de 13,3 polegadas. Para a Lenovo, dona da marca, o objetivo é dar flexibilidade ao usuário, que pode escolher utilizar a máquina como notebook ou tablet.

ThinkBook, da Lenovo, traz tela giratória com Oled e e-ink

ProArt Studiobook 16 3D Oled

A tela Oled desta máquina da Asus tem um diferencial: é 3D. O display não exige uso de óculos especiais (como no cinema), graças à tecnologia de lentes lenticulares, que permitem formar a imagem tridimensional sem a necessidade de apetrechos nos olhos. Lançamento deve ocorrer no segundo trimestre de 2023.

ProArt Studiobook, da Asus, traz tela 3D, sem necessidade de óculos especiais

Gram Ultraslim 15Z90RT

A LG apresentou o Gram Ultraslim como o modelo mais fino da linha da fabricante. Com foco na portabilidade, a máquina pesa 998 gramas, traz tela Oled de 15,6 polegadas e chip Intel de 13ª geração.

Gram Ultraslim é o novo notebook ultrafino da LG, revelado na CES 2023

Legend 3

A Alienware, da Dell, revelou o novo design da sua linha de notebooks, batizado de Legend. Trata-se da terceira versão dos computadores pessoais da marca, focada principalmente em games. A novidade “traz recursos de design intuitivos que reforçam a interatividade e conveniência” dos laptops, que trazem tela e som de ponta.