CES 2023: veja os carros mais ‘diferentões’ apresentados na feira

Todo ano, a Consumer Eletronics Show (CES) apresenta o que há de mais moderno no desenvolvimento de produtos futuristas, incluindo eletrodomésticos, dispositivos e, claro, carros. E a feira, que acontece de 5 a 8 de janeiro em Las Vegas, EUA, vai além dos carros voadores: na edição de 2023, o evento trouxe veículos que mudam de cor e painéis que se projetam nas janelas.

Fabricantes tradicionais como a BMW e a Volkswagen, presenças constantes na CES, foram duas que apresentaram novos conceitos na feira americana. Um dos grandes lançamentos foi feito pela Sony que, em parceria com a Honda, vai lançar uma marca própria de carros elétricos, a Afeela.

Outras empresas, porém, também se juntaram para colocar os carros mais diferentões em exposição, mesmo que seja só para dar um gostinho do que pode ser o futuro.

Aska A5

O A5, da empresa americana Aska é um veículo é do tipo eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de aterrisagem e decolagem vertical. Segundo a Aska, o transporte pode chegar a 400 km/h de velocidade pelos céus, além de possuir quatro rodas para circular por estradas. O carro possui quatro assentos, quatro rodas.

Sem uso de gasolina, o Aska A5 pode ser carregado em pontos elétricos caseiros ou na rua. Segundo a empresa, o veículo exige o espaço de uma vaga convencional para ser estacionado e pode operar por meio de helipontos. A decolagem pode ser vertical, como em um helicóptero, ou por corrida, similar a um avião.

Aska A5 é um protótipo de carro voador apresentado na CES 2023

Afeela

A Sony anunciou na feira que vai utilizar a sua experiência em inteligência artificial (IA), realidade aumentada e outros sensores para um novo modelo de carros elétricos, enquanto a produção será feita nas fábricas da Honda nos EUA. Cerca de 40 sensores, incluindo câmeras, radares e leitores de profundidade, serão acomodados na parte externa do veículo, o que deve aumentar a capacidade de direção autônoma do Afeela.

A marca é o resultado da união de duas gigantes japonesas. Em outubro do ano passado, a Sony e Honda confirmaram que vão produzir carros elétricos de forma conjunta. Na época, a parceria foi batizada de Sony Honda Mobility, que afirmou que seu capital inicial é de 10 bilhões de ienes, ou cerca de R$ 350 milhões.

Afeela deve chegar ao mercado em 2026

BMW’s i Vision Dee

Camaleão. Essa é a palavra utilizada nos últimos dias para descrever o Vision Dee, da montadora alemã BMW. O carro, que foi apresentado no ano passado, chegou em 2023 com a possibilidade de trocar a cor da lataria em até 32 opções. Isso porque o carro é revestido com painéis com tecnologia E Ink, com micropontos que mudam de cor quando acionados. O carro também não tem nenhum display na parte interna, projetando informações nos próprios vidros das janelas e da parte frontal do veículo quando necessário.

Continua após a publicidade

Vision Dee pode ter até 32 cores

Volvo EX90

Considerado um carro extremamente inteligente, o SUV EX90, da sueca Volvo, chegou na CES deste ano com pretensão de ficar nos EUA: a empresa afirmou que as unidades do carro vão ser construídas em uma fábrica da Carolina do Sul. Em parceria com Google e Luminar, o carro é tido como inteligente por ser uma máquina de aprendizado na direção. Além da forma como o “dono” conduz, o carro também possui sensores, como o Lidar, de profundidade, para processar o espaço ao redor do veículo e melhorar aspectos de segurança, como presença de pessoas e obstáculos.

Volvo EX90 pode rodar até 600 km com uma carga e entrega 517 cv de potência. SUV de 7 lugares é o carro mais seguro da história da marca sueca. Foto: Divulgação

Peugeot Inception

A fabricante francesa parte do grupo Stellantis apresentou um veículo elétrico com foco na transparência dos equipamentos utilizados no carro. O sedã com ares de carro do futuro tem um vidro alongado, que vai do painel dianteiro até a parte do motor, deixando a mostra os componentes de potência da máquina. Ainda, o modelo pode chegar a 150 quilômetros com apenas poucos minutos de carga. O carro pode ainda não ser a versão final, mas veículos baseados no Inception devem chegar às fábricas da Peugeot em 2025.

Peugeot Inception tem janela panorâmica com vista para o motor

Continua após a publicidade

ID.7 EV sedan

O elétrico da Volkswagen também apareceu cheio de cor em Las Vegas. O veículo - com pintura que simula partes de um QRCode - foi descrito pela empresa como interativo, onde as estampas em mais de 40 camadas de pintura e de composição eletrônica podem ser usadas como chaves para funções pelo smartphone. Além disso, o ID.7 tem autonomia de cerca de 700 quilômetros com carga total e deve fazer parte dos lançamentos da empresa de 2026.

O ID.7 tem autonomia de cerca de 700 quilômetros com carga total

Climb-E

O Climb-E não é um carro propriamente dito, mas uma célula de transporte futurista desenvolvida pela empresa italiana Italidesign, comprada pela Volkswagen em 2010. A ideia é que o veículo seja como um bondinho elétrico, para carregar até 10 pessoas, com velocidade de cerca de 120 Km/h. Cheio de visores integrados com a própria estrutura da célula, o Climb-E também consegue ser totalmente carregado em 15 minutos, afirmou a empresa.

Climb-E é célula de transporte futurista

Mercedes Vision EQXX

Continua após a publicidade

Apresentado no ano passado, o EQXX retorna para a CES para mostrar que a Mercedes continua investindo no projeto do carro no setor de veículos elétricos. A fabricante alemã afirma que o sedã tem 1 mil quilômetros de autonomia com bateria cheia e pode chegar a 150 Km/h. Outro destaque é um painel integrado abaixo no vidro dianteiro, que mostra informações técnicas, de GPS e uma central multimídia.