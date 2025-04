Comprar iPhone nos EUA ainda vale a pena depois do tarifaço de Trump?

Atualmente, os produtos da Apple importados da China e vendidos nos EUA já encaram uma alíquota de 20%, mas, com o tarifaço de Trump, seria a alíquota pode subir mais 34 pontos porcentuais, chegando a 54%. Se a Apple decidir repassar a alíquota, o aumento é significativo. Por exemplo, o modelo de 128 GB do iPhone 16 Plus custa US$ 899 nos EUA, mas, com a nova tarifa, o preço pode subir para cerca de US$ 1.204. Convertendo para reais, isso equivale a aproximadamente R$ 6.746, considerando a cotação do dólar a R$ 5,60.

Com isso, o preço final nos EUA ficaria mais próximo ao praticado no Brasil, onde o mesmo modelo custa a partir de R$ 9.499. Na prática, a diferença de preço entre os dois países cairia de 47% para 29%, tornando menos vantajosa a compra do smartphone por brasileiros em viagens aos EUA.