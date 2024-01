Como fazer com que seus filhos larguem o celular? Veja quatro dicas

WASHINGTON POST - No ano passado, quando os pesquisadores monitoraram os celulares de 200 voluntários com idades entre 11 e 17 anos, eles descobriram que os adolescentes não eram apenas zumbis sem noção da tela. Na verdade, eles usavam todos os tipos de estratégias para tentar se desconectar: alguns deixavam a opção “não perturbe” para silenciar as notificações intermináveis. Outros carregavam seus telefones fora de seus quartos para ajudá-los a dormir.

A boa notícia é que nunca é tarde demais para uma reinicialização tecnológica da família. Mas você não encontrará a solução apenas nos controles dos pais e nas restrições de tempo de tela. A abordagem mais eficaz é ouvir o que seus filhos dizem sobre suas experiências online e fazer do reequilíbrio um projeto para toda a família. Isso inclui que os pais também analisem com atenção seus próprios hábitos no celular.

A estratégia de quatro etapas que recomendamos abaixo é baseada em entrevistas com médicos, pais e pesquisadores que estudaram o que realmente acontece por trás das telas das crianças e viram o que realmente funciona para mudar o comportamento. Essa estratégia é voltada principalmente para famílias com adolescentes que já têm telefones ou outros dispositivos. (Quando dar a um filho seu primeiro telefone ou conta de rede social é uma conversa importante à parte).

A abordagem mais eficaz é ouvir o que seus filhos dizem sobre suas experiências online, dizem especialistas

Os pais têm muitos motivos para se preocupar com a saúde mental, o bullying e a exploração online. Mas tente se lembrar: as telas nem sempre são o inimigo, mesmo que as crianças as usem de forma diferente daquela em que você cresceu. Muitos adolescentes encontram uma comunidade online. Para alguns, é um lugar construtivo e até mesmo salvador de vidas para explorar a identidade.

É por isso que a primeira etapa é praticar mais empatia e menos “revirar os olhos”.

1. Tenha uma conversa incômoda

Os pais nunca foram adolescentes na era do TikTok e da inteligência artificial (IA). Portanto, antes de começar a criar regras, é essencial averiguar os fatos.

Converse com seu filho sobre a vida online dele da mesma forma que você conversaria sobre a escola ou sobre atividades extracurriculares. Onde eles gostam de passar o tempo? Que necessidade um determinado aplicativo ou jogo atende? Que atividades do mundo real eles valorizam e como a tecnologia pode atrapalhar?

Para iniciar a conversa, convide uma reunião familiar informal. Diga ao seu filho adolescente que você quer saber a opinião dele sobre o uso da tecnologia pela família - o que está indo bem e onde ele poderia ajudar. Certifique-se de que você também está aberto a comentários sobre seu uso da tecnologia.

Ouça o que seus filhos já fazem por conta própria para controlar o tempo de tela. Uma boa pergunta: o que você faz quando realmente quer se concentrar em alguém ou em algo que lhe interessa? Chame a atenção para o que os pesquisadores chamam de "tecnoferência": os momentos em que a tecnologia interfere nos relacionamentos e na conexão humana real. À medida que processarem essas informações juntos, concentre-se em desenvolver seu entendimento em vez de dar conselhos imediatamente. Você sofreu bullying quando era adolescente? Você tinha curiosidade sobre sexo e outros tópicos que eram "maduros demais" para você? Seu filho não está reinventando a roda aqui.

Ao entrevistar dezenas de adolescentes para o livro “Behind Their Screens: What Teens Are Facing (and Adults Are Missing)”, as pesquisadoras Emily Weinstein e Carrie James ficaram surpresas ao saber que muitos adolescentes dormiam com seus telefones porque estavam preocupados em perder uma mensagem de texto de um amigo em crise. Se os pais frustrados considerassem o hábito como um simples “vício em telefone”, eles estariam perdendo uma parte importante do mundo interior de seus filhos, disse Weinstein, diretora executiva do Center for Digital Thriving de Harvard.

Deixe que a reunião de família seja um local sagrado onde os adolescentes possam compartilhar sem se meter em problemas.

2. Realize alguns “experimentos” de tempo de tela

Em alta Link As demissões nas empresas de tecnologia voltaram, mas os motivos agora são outros; entenda Sabe usar emoji? Aprenda o significado dos ícones mais famosos da internet Foxconn investiga condições de fábrica que atende Amazon na China Agora você precisa de um plano de ação. No entanto, é importante ressaltar que ele não deve ser apenas regras impostas pelos pais. Em vez disso, pense nele como experimentos. Em família, faça um brainstorming sobre algumas maneiras de recuperar o tempo e o foco dos dispositivos. Não há problema em fracassar. O foco deve ser tanto a redução do tempo de tela quanto a substituição desse tempo por algo que você gostaria de ter mais, seja aventuras em família ou sono. “Não podemos simplesmente esperar que vamos reduzir o tempo de tela em uma hora e as coisas vão melhorar em nossa família”, diz Jenny Radesky, pediatra da Universidade de Michigan. “Então, você deixa esse vácuo de uma hora em que as crianças vão pensar: ‘estou entediado, não sei o que fazer’.” As ideias dos especialistas incluem:

Não usar aparelhos durante as refeições, para que todos possam olhar uns para os outros.

Quando estiverem juntos, peça a todos que coloquem seus telefones em uma pilha no meio da mesa, com alguma consequência boba para a pessoa que olhar primeiro.

Nada de aparelhos no carro, para que vocês possam conversar.

Nenhum aparelho dentro do quarto ou perto da cama à noite, para que seja mais fácil dormir. Em vez disso, carregue-os em um espaço comum da casa.

Configure o roteador Wi-Fi da casa para desligar o acesso a dados em um horário combinado todas as noites.

Experimentem ouvir um audiolivro ou podcast juntos.

Escolham um destino de férias que seja divertido para todos, mas combinem com antecedência que não levarão seus telefones com vocês - ou simplesmente escolham um lugar que tenha pouco ou nenhum serviço de celular e Wi-Fi.

E antes de começar, marque uma data no calendário para que todos se reúnam novamente e conversem sobre como os experimentos afetaram o humor de todos. Fale sobre como se sentiram sem a “chupeta digital” de uma tela para olhar em momentos de constrangimento ou incerteza social - e se isso acabou proporcionando momentos de conexão.

Na hora de analisar o tempo de tela, ofoco deve ser tanto a redução quanto a substituição desse tempo por algo que você gostaria de ter mais

3. Cheguem a um acordo sobre as regras - que os pais também precisam seguir

Quando encontrar alguns experimentos que funcionem, transforme-os em regras com as quais todos concordem.

Juntos, escrevam um plano técnico familiar. As crianças tendem a saber o que é certo e o que é errado, e você pode ajudá-las a preencher os espaços em branco.

Depois, você também precisa seguir as regras. “Os pais são os principais modelos para seus filhos quando se trata de tecnologia”, diz Jim Steyer, fundador da ONG Common Sense Media, que fez uma pesquisa sobre o assunto.

Se você não estiver presente e envolvido, por que seu filho deveria estar? Eles o veem quando você responde ao Slack do trabalho enquanto eles contam sobre o dia deles ou enviam mensagens de texto enquanto você dirige. Em 2023, os adultos americanos usaram seus telefones uma média de 4,3 horas por dia, de acordo com a empresa de pesquisa Data.ai.

Se você precisar pegar o telefone durante um momento de comunhão por motivos importantes e adultos, diga em voz alta por que está fazendo isso - por exemplo, “estou procurando informações sobre como chegar agora”.

4. Revisem juntos as ferramentas de segurança

A maioria dos sites de rede social e de jogos vem com configurações de segurança e privacidade. E, embora elas não resolvam problemas sistêmicos de abuso e de amplificação de informações prejudiciais pela rede social, vale a pena fazer uma verificação regular.

Sempre que possível:

Desative a possibilidade de pessoas de fora do círculo de amigos de seu filho adolescente enviarem mensagens diretas, mencionarem ou marcarem o adolescente.

Torne os perfis privados para que seu filho tenha que aceitar novos amigos antes de se envolver.

No TikTok e no Instagram, desative a opção “stitch” ou “remix” para que estranhos não possam impulsionar seus vídeos para novos públicos.

É claro que é difícil controlar a experiência de rede social de seu filho adolescente de fora. Dezenas de ferramentas de monitoramento dos pais prometem examinar as mensagens de seu filho em busca de conteúdo “inadequado” ou fornecer atualizações sobre a atividade dele. Alguns pais seguem seus filhos online a partir de contas secretas ou simplesmente bisbilhotam os telefones dos adolescentes quando eles não estão olhando.

Nossos especialistas concordam que vigiar um adolescente que ainda não esteja em crise profunda pode fazer mais mal do que bem. Mesmo que você não confie neles, é importante que eles confiem em você, diz Radesky. Em vez de espionar, diga ao seu filho exatamente o que você fará para ficar a par da vida online dele e onde você lhe concederá privacidade.

Mais importante ainda, ajude os adolescentes a identificar qual comportamento é aceitável. Discutam juntos que tipo de flerte online é apropriado. Discuta o que eles fariam se alguém os fizesse se sentir desconfortáveis, culpados, assustados ou atacados. E fique à disposição para verificar suas postagens antes de enviá-las.

O corpo pode ser uma ferramenta útil nesse caso. Ajude as crianças a aprenderem a captar os sinais de seus corpos, dando você mesmo o exemplo. “Nossa, o tempo que passei naquele aplicativo realmente me fez sentir energizado” ou “Nossa, estou muito ansioso depois de assistir a esse vídeo”.

Se você está cansado de bancar o “policial mau” constantemente com o uso da tecnologia por seu filho adolescente, temos boas notícias: encontrar o equilíbrio certo é um desafio para ambos e vocês podem navegar nesse novo mundo como uma equipe.