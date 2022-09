Desative já essas configurações e ganhe mais privacidade na internet

THE NEW YORK TIMES - Há um ditado fácil de entender e que anda circulando por aí: o diabo está nas configurações de fábrica. Ele se refere às configurações padrão que as empresas de tecnologia incorporam nos dispositivos, aplicativos e sites que usamos. Essas configurações costumam fazer com que compartilhemos dados a respeito de nossas atividades e localização. Geralmente, podemos optar por não participar desta coleta de dados, mas as empresas fazem com que os menus e botões sejam difíceis de se notar, talvez na esperança de que não os ajustemos de imediato.

Apple, Google, Amazon, Facebook e Microsoft têm como hábito querer que deixemos algumas configurações padrão ativadas para treinar seus algoritmos e detectar problemas, o que depois torna seus produtos mais fáceis de se usar. Mas o compartilhamento desnecessário de dados nem sempre é benéfico para nós.

Portanto, com cada produto de tecnologia que usamos, é importante separar um tempinho para dar uma olhada nos vários menus e botões para reduzir ao essencial os dados que compartilhamos. A seguir você encontrará um guia simplificado para muitas das configurações padrão que deveriam ser desativadas.

iPhone

Com o iPhone, os usuários podem abrir as Configurações e entrar no menu Privacidade para mudar a forma como compartilham dados a respeito de localização e o uso de um app. Vale lembrar: a Apple pergunta se as pessoas desejam habilitar algumas dessas configurações quando ativam um novo iPhone, mas essas etapas podem ser esquecidas com facilidade.

Dito isso, selecione Rastreamento e desabilite Permitir que apps rastreiem suas atividades. Isso diz a todos os aplicativos para não compartilhar dados com terceiros para fins de publicidade.

Selecione Publicidade da Apple e desative Anúncios Personalizados para que a Apple não possa usar informações sobre você para mostrar anúncios direcionados na App Store, Apple News e Bolsa.

Selecione Análise e melhorias e desative Compartilhar Análise do iPhone para evitar que o celular envie dados do dispositivo para a Apple para melhorar seus produtos.

Selecione Serviços de Localização, toque em Serviços do sistema e desative Análise do iPhone e Localização precisa para evitar que o dispositivo compartilhe dados geográficos com a Apple para melhorar o Apple Maps.

Produtos do Google

Os produtos do Google, entre eles celulares Android e serviços da web como a ferramenta de pesquisa do Google, o YouTube e o Google Maps, estão vinculados a contas do Google, e o painel de controle para ajustar o gerenciamento de dados está no site Minha atividade no Google.

Para todas as três categorias – Atividade na web e no aplicativo, Histórico de localização e Histórico do YouTube – defina a exclusão automática para excluir atividades com mais de três meses. Desse modo, em vez de criar um registro permanente de cada pesquisa, o Google limpa registros com mais de 90 dias. No curto prazo, ainda será possível fazer recomendações úteis com base nas pesquisas recentes.

As versões mais recentes do Android oferecem às pessoas a capacidade de compartilhar uma localização aproximada em vez de sua localização precisa com aplicativos. Para muitos apps, como aqueles de previsão meteorológica, o compartilhamento de dados aproximados deve ser a melhor opção, e os dados geográficos precisos devem ser compartilhados apenas com software que precisa funcionar corretamente, como o aplicativo de mapas.

Facebook

As configurações mais importantes do Facebook podem ser acessadas por meio da ferramenta de verificação de privacidade no menu Configurações. Estes são alguns ajustes importantes para impedir a “espionagem” de empregadores e profissionais de marketing.

Para Quem pode ver o que você compartilha, selecione Somente eu para pessoas com acesso à sua lista de amigos e páginas que você segue e selecione Amigos para quem pode ver seu aniversário.

Para Como as pessoas podem encontrá-lo no Facebook, escolha Somente eu para pessoas que podem procurá-lo por e-mail ou número de telefone.

Para Suas preferências de anúncio no Facebook, desative as opções de status de relacionamento, empregador, cargo e educação. Dessa forma, os profissionais de marketing não podem veicular anúncios direcionados com base nessas informações.

Site e dispositivos da Amazon

A Amazon oferece certo controle sobre como as informações são compartilhadas por meio de seu site e de produtos como a Alexa. No ano passado, a Amazon lançou o Amazon Sidewalk, um programa que automaticamente faz com que os novos produtos da Amazon compartilhem conexões de internet com outros dispositivos próximos. Os críticos dizem que o Sidewalk pode deixar o caminho livre para que pessoas mal intencionadas tenham acesso aos dados das pessoas.

Para desativá-lo em um alto-falante Echo, abra o aplicativo Amazon Alexa e toque em Mais no lado inferior direito da tela. Em Configurações, toque em Configurações da conta, escolha Amazon Sidewalk e desabilite o Sidewalk.

No site da Amazon, algumas listas de compras – como itens salvos em uma lista de desejos – são compartilhadas com todos por padrão, o que pode revelar informações. Visite a página com suas listas e defina cada lista de compras como privada.

Windows

Os PCs com Windows vêm com uma série de configurações de compartilhamento de dados ativadas de fábrica para ajudar a Microsoft, anunciantes e sites a saber mais a respeito de nós. As opções para desativar essas configurações podem ser encontradas abrindo o menu Configurações e clicando em Privacidade e segurança e, depois, em Geral.

No entanto, a pior configuração padrão no Windows talvez não tenha nada a ver com privacidade. Uma das primeiras coisas a fazer é abrir o menu de som e selecionar Mudo para silenciar os inúmeros e irritantes alertas sonoros que tocam sempre que algo dá errado com o Windows.