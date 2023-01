‘É preciso reduzir barreiras para casa conectada virar realidade’, diz executivo da Samsung

Um dos principais temas da Samsung na CES, principal feira de eletrônicos dos EUA, é a evolução da casa conectada, ideia de um ambiente equipado com eletrônicos ligados à internet. Nem sempre, porém, isso está ao alcance das pessoas. Ao Estadão, Chanwoo Park, diretor da divisão de internet das coisas para o lar, conta como superar essas barreiras e como lares conectados podem se encaixar na ideia de sustentabilidade. Veja os melhores momentos abaixo.

Um dos desafios para a casa conectada é a comunicação entre dispositivos de marcas diferentes. Como a Samsung trata disso?

Acreditamos que um ecossistema aberto de casa conectada é essencial para a criação de experiências personalizadas, e esse é o motivo pelo qual somos fundadores de esforços para aumentar a interoperabilidade de dispositivos, como a Home Connectivity Alliance (HCA). Junto com os membros da HCA, apresentamos uma nova especificação para expandir os padrões de interoperabilidade entre eletro-eletrônicos, tornando as experiências de lar conectado mais alcançáveis do que nunca. Além disso, a SmartThings é uma das primeiras plataformas a ter suporte ao padrão Matter de conexão em alguns de seus principais produtos, como geladeiras e TVs conectadas.

Dispositivos conectados estão longe de ser uma realidade na maioria dos lares. O que pode ser feito para acelerar a adoção desses aparelhos?

Podemos começar por comunicar com clareza como os dispositivos conectados são convenientes. É nisso que o ecossistema SmartThings se destaca. Hoje, com mais de 80 milhões dispositivos, incluindo celulares e aparelhos da linha branca, a SmartThings se tornou um poderoso ponto de entrada. Claro, acelerar a adoção exige interoperabilidade suave entre as marcas. Remover as barreiras para garantir que os dispositivos funcionam será chave para experiências conectadas incríveis.

Como é possível equilibrar o progresso de lares conectados e com sustentabilidade?

A abordagem da Samsung para inovação envolve integrar sustentabilidade em todos os aspectos de nossos produtos. A plataforma SmartThings Energy ajuda a conservar energia ao monitorar o uso de energia, ao prever, baseado em padrões de uso, o consumo futuro de energia e ao oferecer melhores formas de administrar o consumo de energia. A chave para tornar realidade a nova era de dispositivos inteligentes e eficientes em energia está em tornar a economia de energia um componente de fundação das casas conectadas. Por exemplo, por meio de uma parceria com a Siemens, mais de 11 mil residências em Sterling Ranch, no estado do Colorado (EUA), terão acesso a dados em tempo real sobre o consumo de energia, água e gás natural. Esse projeto servirá de fundação para a nova era de casas conectadas e sustentáveis.

Como a internet das coisas (IoT) pode se beneficiar da inteligência artificial (IA)?

Integrar IA a dispositivos conectados cria oportunidades para tornar experiências mais convenientes e personalizadas. Acrescentar inteligência ajuda dispositivos a aprender nossos padrões e preferências, garantindo que os usuários tenham o máximo de conveniência e custo-benefício. Além disso, a IA pode oferecer benefícios que vão desde um plano personalizado de treinos até abertura de persianas - automação inteligente pode nos ajudar a economizar e a salvar o planeta.