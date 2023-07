Fold 5 e Flip 5: Samsung lança novos celulares dobráveis por até R$ 15,8 mil

SEUL - Os novos modelos de celulares com telas dobráveis da Samsung já estão entre nós. Nesta quarta-feira, 26, a empresa lançou a quinta geração do Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, representantes de telas flexíveis da linha premium da empresa. Mesmo sem grandes atualizações, os aparelhos debutaram com telas maiores e dobradiças mais discretas e chegam no Brasil com preços a partir de R$ 8 mil, para o Z Flip 5 e R$ 13,8 mil para o Z Fold 5.

Pela primeira vez, a Samsung sediou o Galaxy Unpacked, evento de apresentação de seus principais aparelhos, em casa - a sessão aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, onde fica a sede da empresa. O Estadão acompanhou o lançamento presencialmente.

Além dos celulares, a companhia também anunciou três novos modelos de tablet, inaugurando a linha Tab S9, e dois modelos da família de relógio inteligente, o Galaxy Watch 6.

Como é o Galaxy Z Fold 5

Com a maior tela dos celulares da empresa, o Z Fold 5 deu as caras neste ano bastante parecido com o seu antecessor, mas com uma diferença importante em sua dobradiça: agora, o vão entre as telas desapareceu e as duas partes do display agora ficam paralelas quando o aparelho está fechado.

A nova configuração foi possível graças a uma mudança na estrutura da dobradiça, que agora tem formato de gota. Isso não faz com que o celular elimine completamente os espaços entre os displays, mas diminui consideravelmente a “quebra” que o Z Fold 4 possuía em sua dobradiça.

O aparelho também chega mais fino neste ano, com 13,1 milímetros de espessura quando fechado - cerca de 2 milímetros menor que o anterior. A atualização ajuda na hora de diminuir o peso do aparelho em 10 gramas. Parece pouco, mas é bem significativo quando se tem um aparelho que é quase um “mini tablet” na mão.

Fechado, porém, a tela ainda é estreita para o manuseio: a tela externa segue com 6,2 polegadas em 67,1 milímetros de espessura. O display interno também continua com 7,6 polegadas e ambos são de Amoled.

Linha Galaxy Z Fold 5 Foto: Bruna Arimathea/Estadão

O conjunto de câmera triplo inclui uma lente principal de 50 MP, uma ultra-angular de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. Na parte interna, a câmera de selfie tem 10 MP. O modelo também repete o sensor “escondido” embaixo da tela de 4 MP quando o celular está aberto, para auxiliar na qualidade das fotos.

A bateria é de 4.400 mAh e o desempenho - tanto do Z Fold 5 quanto do Z Flip 5 - fica mais semelhante com outro modelo topo de linha da Samsung: o Galaxy S23. Lançado em janeiro deste ano, o S23 foi o primeiro celular a trazer um chip da Qualcomm desenvolvido especialmente para celulares da marca sul-coreana, o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. O processador proporciona até 10% de ganho de CPU e 32% de ganho de GPU em relação à versão anterior, afirmou a empresa.

Em relação à memória, o Z Fold 5 é o único aparelho da família que possui a opção de armazenamento de 1 TB, além das opções com 256 GB e 512 GB - no Brasil, apenas as duas versões mais potentes estarão disponíveis, todas com 12 GB de memória. Nas cores grafite, creme e azul claro, o aparelho com 512 GB, por R$ 13,8 mil. Já a versão com 1 TB de armazenamento sai por R$ 15,8 mil.

Como é o Galaxy Z Flip 5

Se o Z Fold 5 manteve quase toda a essência do irmão mais velho, o Z Flip 5 deu um salto importante para o futuro dos aparelhos com tela flexível: o display externo agora possui 3,4 polegadas, quase o dobro do que trouxe o Z Flip 4. Isso significa que a parte de fora do aparelho ganha funções que antes não eram possíveis de executar com uma tela pequena - agora é possível adicionar widgets mais funcionais e até responder mensagens com um teclado completo, sem abrir o celular.

A tendência parece ser o futuro dos aparelhos dobráveis menores. Em junho, a Motorola anunciou o novo Razr, seu celular de tela flexível que também adotou o display gigante na parte de fora. No caso do Z Flip 5, porém, há diferenças sutis como o recorte da tela na altura da câmera.

A configuração também deixa o aparelho com um função semelhante ao Dynamic Island do iPhone 14, da Apple: quando algum aplicativo é colocado em segundo plano, como um timer, por exemplo, é possível ver a evolução (ou contagem de tempo) a partir de um pequeno player destacado na borda da tela.

Visão do Galaxy Z Flip 5 Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Na tela principal, o Z Flip tem 6,7 polegadas de Amoled e os dois displays podem ser utilizados simultaneamente em funções como tirar fotos e vídeo chamadas. As câmeras do dispositivo são duas: uma lente angular de 12 megapixels (MP) e uma grande angular também de 12 MP. A câmera frontal possui 10 MP - mesmas especificações de seu anterior, lançado em 2022.

Assim como no Z Fold 5, o Z Flip 5 carrega um chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e tem memória de 8 GB. No Brasil, o modelo possui opções de armazenamento 256 GB e 512 GB, nas cores grafite, creme, rosa e verde claro e o preço nas prateleiras será de R$ 8 mil para a versão de 256 GB e de R$ 9 mil para o modelo com 512 GB.

Galaxy Watch 6

Nos relógios inteligentes, dois novos modelos compõem a nova linha do Galaxy Watch 6: uma versão tradicional e uma clássica, que possui uma coroa giratória em volta do display para “imitar” um acessório analógico.

Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic Foto: Bruna Arimathea/Estadão

Em ambos os modelos, o smartwatch ganhou um aumento significativo de tela - cerca de 20% em relação à linha anterior - com a redução das bordas do display, que manteve os aparelhos nas versões de 40 mm e 42 mm no modelo padrão e 43 mm e 47 mm no modelo clássico.

Ainda, os dois aparelhos trazem funções de esporte e de saúde, como uma melhora no monitoramento do sono, a possibilidade de calcular a composição corporal e uma função de detecção de arritmias cardíacas a partir da medição da frequência individual das batidas do coração do usuário - no Brasil, porém, a última função ainda depende da aprovação da Anvisa.

Chegam ao Brasil entre R$ 2,7 mil e R$ 4 mil.

Galaxy Tab S9

O evento também incluiu os tablets da marca sul-coreana e apresentou três novos modelos para a linha: o Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ e S9. Os aparelhos receberam uma atualização no design da câmera traseira, que agora não fazem mais parte do entalhe da S Pen, caneta digital que está inclusa no aparelho, o que deixa a aparência do dispositivo com um ar mais parecido com o iPad, da Apple.

Galaxy Tab S9 Foto: Bruna Arimathea/Estadão

A tela é de Amoled e chega com as opções de 14,9 polegadas, no Ultra, 12,4 no S9+, e 11 no S9, todas com taxa de atualização adaptável entre 60 Hz e 120 Hz. O conjunto de câmeras nos modelos mais avançados têm duas lentes, de 13 MP e 8 MP, enquanto a versão padrão fica com uma câmera de 13 MP. Na parte frontal, o Galaxy Tab S9 Ultra ganha dois sensores de 12 MP, enquanto o restante da família pode ser encontrada com apenas uma lente de mesma resolução.

Os novos aparelhos também possuem certificação IP68 contra entrada de água e poeira, que faz com que seja possível mergulhar o aparelho por cerca de 30 minutos a uma profundidade de até 1,5 metros - e usar a tela normalmente embaixo d’água.

No Brasil, a linha Galaxy Tab S9 está disponível a partir desta quarta, 26, e entrega a partir de 11 de agosto. A linha está disponível nas cores Grafite e Marfim24, e em três tamanhos: 14,6 polegadas no Tab S9 Ultra, 12,4 polegadas no Tab S9+, e 11 polegadas no Tab S925, pelos valores sugeridos de R$ 11,5 mil, R$ 9,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

*A repórter viajou para Seul a convite da Samsung Brasil