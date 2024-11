Galaxy Ring 2: novo anel inteligente da Samsung pode chegar antes do previsto; veja possível data

A Samsung pode estar se preparando para lançar a segunda geração do seu anel inteligente, o Galaxy Ring 2, antes do esperado. De acordo com um vazamento recente na plataforma coreana Naver, o novo dispositivo deve chegar ao mercado com melhorias no design, na bateria e com novas funcionalidades. O Galaxy Ring original foi lançado em julho de 2024, mas a Samsung pode estar acelerando o desenvolvimento do seu sucessor. As informações sugerem que o novo smart ring será lançado “um pouco mais cedo” do que o previsto, possivelmente no primeiro semestre de 2025.

Galaxy Ring foi lançado oficialmente em setembro aqui no Brasil Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Galaxy Ring 2 deve apresentar um design mais fino e uma bateria com maior autonomia em comparação com o modelo anterior. O vazamento também menciona a inclusão de “novos recursos”, mas sem especificar quais seriam essas novidades. É possível que o anel inteligente seja lançado com o One UI 7, a próxima versão da interface de usuário da Samsung para dispositivos móveis, que deve trazer novas funcionalidades e melhorias para o acompanhamento de saúde.

Apple também pode estar desenvolvendo um anel inteligente

PUBLICIDADE As informações também sugerem que a Apple está trabalhando em seu próprio anel inteligente, além de um óculos inteligente e uma pulseira inteligente. A Apple já registrou patentes relacionadas a anéis inteligentes, o que indica que a empresa tem interesse nessa categoria de dispositivos. No entanto, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou recentemente que a Apple não tem planos de lançar um anel inteligente no futuro próximo. Segundo Gurman, a empresa teme que um anel inteligente possa diminuir as vendas do Apple Watch, seu principal produto no segmento de wearables. O mercado de anéis inteligentes está em expansão, com a Samsung e a Oura como os principais players. A chegada do Galaxy Ring 2 e a possível entrada da Apple nesse mercado podem impulsionar ainda mais o crescimento dessa categoria de dispositivos vestíveis.

Os smart rings se apresentam como uma alternativa mais discreta e confortável aos smartwatches, especialmente para o monitoramento do sono e de atividades físicas. Contudo, como mostrado pelo Estadão, o aparelho ainda enfrenta limitações e não é para todo mundo: ele não consegue monitorar movimentos em tempo real, não avisa sobre novas notificações em seu smartphone e tem um preço salgado comparado a alguns smartwatches que possuem mais funções em um preço mais barato.