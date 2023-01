Galaxy S23: o que esperar do evento da Samsung nesta quarta

Os novos celulares da linha Galaxy, da Samsung, estão a caminho: a empresa vai realizar um evento nesta quarta-feira, 1, chamado Samsung Galaxy Unpacked, no qual os novos modelos S23 devem ser apresentados ao público. É a primeira vez desde 2020 que a marca sul coreana realiza um evento presencial para sua principal linha de smartphones — o Estadão estará na Califórnia para acompanhar a apresentação.

Se os rumores da imprensa internacional se concretizarem, a estrela do evento deverá ser o S23 Ultra, modelo com as melhores especificações da família. O modelo mais avançado deverá ser equipado com uma lente de 200 megapixels (MP), a maior já lançada em um aparelho da empresa sul-coreana — o S22 chegou ao mercado com um sensor de 108 MP.

Leia também CES 2023: Samsung turbina a casa inteligente com dispositivo que automatiza ‘rotinas’

Além disso, o S23 Ultra também deve manter características do seu antecessor, como a S Pen, caneta interativa que acompanha o celular, e o design de cinco lentes traseiras.

Leia também Samsung investe em laboratório com foco na Geração Z para se manter ‘jovem’ Companhias como a Samsung estão criando laboratórios dedicados a colocar produtos nas mãos dos jovens

Para os outros modelos, espera-se que a principal mudança seja no design físico dos modelos, sem a presença de um alto relevo para acomodar as câmeras traseiras. Tanto no S23 quanto no S23+, três lentes na parte de trás devem formar o conjunto fotográfico.

A diferença no tamanho de tela também deve ser mantida na nova geração Galaxy. Enquanto o modelo Ultra deve trazer uma tela de 6,8 polegadas, as versões mais simples devem ter telas de 6,1 polegadas, no S23, e 6,6 polegadas no S23+, de acordo com o site americano Engadget.

Outra mudança aguardada é a adoção do processador Snapdragon, da Qualcomm, em todos os países onde o celular é comercializado. Nos últimos anos, a Samsung adotou a estratégia de utilizar os chips da Qualcomm apenas em alguns países. Agora, os rumores indicam que 100% dos aparelhos estarão equipados com o mesmo componente.

Notebooks

Além dos celulares, a Samsung deve apresentar também outros produtos — como tem feito nos eventos do primeiro semestre de cada ano. Em 2023, ao invés dos tablets e fones de ouvido sem fio, o lançamento deve contemplar uma linha de notebooks, os Galaxy Books, com até cinco modelos diferentes.

De acordo com o Engadget, os novos notebooks serão chamados Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360, e Book 3 Ultra. As versões contemplam uma opção de tela que gira 360 graus e a maior tela deve ter 16 polegadas. Versões de outros tamanhos também devem ser apresentadas.