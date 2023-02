Galaxy S23: veja diferenças entre os modelos lançados pela Samsung

SÃO FRANCISCO - Os modelos Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, da Samsung, já estão entre nós. Os aparelhos, lançados pela empresa nesta quarta-feira, 1º., trouxeram especificações inéditas para a empresa em preços salgados para o mercado brasileiro - é a primeira vez que o País recebe um lançamento da empresa ao mesmo tempo que o mercado global.

O modelo Ultra continua sendo o aparelho mais avançado da família Galaxy S, que continua com características essenciais, como a S Pen, caneta interativa da empresa, e o design mais reto nas bordas, potencializado por uma câmera de 200 megapixels (MP) - maior resolução já encontrada em um celular da marca.

Já nos outros dois modelos, S23 e S23+, as mudanças também são lideradas pelas câmeras, mas se apresentam de forma mais simples em outras características. O formato do aparelho, por exemplo, mais achatado nas laterais e arredondado nas pontas, perde a “cama” em alto relevo para as lentes, deixando o celular mais uniforme e elegante. As baterias também ganham mais espaço físico dentro do aparelho, para aumentar a durabilidade da carga.

Todos os aparelhos são equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 2, além de receber um aumento do período de atualização do sistema operacional. Em parceria com o Google, os novos Galaxy S terão até quatro atualizações de software disponíveis nos próximos anos.

Da esquerda para direita: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra Foto: Peter Da Silva/Reuters

Veja a diferença entre os modelos lançados pela Samsung:

Tela

S23: 6,1 polegadas

S23+: 6,6 polegadas

S23 Ultra: 6,8 polegadas

Resolução da tela

S23: 1.080 x 2.340 pixels

S23+: 1.080 x 2.340 pixels

S23 Ultra: 1.440 x 3.088 pixels

Câmera frontal

S23: 12 MP

S23+: 12 MP

S23 Ultra: 12 MP

Câmera traseira

S23: Tripla com lentes grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP

S23+: Tripla com lentes grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP

S23 Ultra: Cinco câmeras na parte de trás do celular: uma lente principal de 200 MP, uma ultra angular de 12 MP, uma teleobjetivas de 10 MP e uma Periscope de 10 MP

Armazenamento

S23: 128 GB, 256 GB e 512 GB

S23+: 256 GB e 512 GB

S23 Ultra: 256 GB, 512 GB e 1 TB

Memória

S23: 8 GB

S23+: 8 GB

S23 Ultra: 12 MB

Bateria

S23: 3.900 mAh

S23+: 4.700 mAh

S23 Ultra: 5.000 mAh

Preço

S23: R$ 6 mil (128 GB) e R$ 6,5 mil (512 GB). 256 GB não informado

S23+: R$ 7 mil (256 GB) e R$ 8 mil (512 GB)

S23 Ultra: R$ 9,5 mil (256 GB), R$ 10,5 mil (512 GB) e R$ 12,5 mil (1 TB)