Galaxy S23: Veja duelo entre novo celular da Samsung e o iPhone 14

SÃO FRANCISCO - Todo lançamento de celular traz a mesma pergunta sobre como um novo modelo deve se sair no mercado. Neste mês de fevereiro, foi a vez de a Samsung anunciar os novos Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Com os novos modelos no pedaço, usuários já começam a analisar diferenças e semelhanças com outros aparelhos no mercado e, claro, comparar o melhor custo-benefício entre os modelos da empresa sul-coreana e o seu principal rival: o iPhone, da Apple.

O maior destaque foi a presença de um sensor potente de 200 megapixels (MP) no Galaxy S23 Ultra, característica que passa longe dos 48 MP trazidos pela Apple no iPhone 14 Pro Max, por exemplo.

O desempenho deve ter uma corrida mais acirrada entre os modelos, uma vez que os celulares da Apple possuem processador desenvolvido pela própria companhia, o A16 Bionic, no caso do modelo mais recente, conhecido pela rapidez e eficiência de trabalho. Já nos três modelos Galaxy S23, o chip é resultado de uma parceria com a Qualcomm, em um componente que promete velocidade, mas que não é fabricado pela Samsung.

Mesmo com mudança no design, os aparelhos da linha Galaxy S23 ainda apresentam características semelhantes aos modelos do ano passado, quando a família passou por uma mudança mais significativa.

As telas, por exemplo, continuam no mesmo tamanho das versões de 2022: 6,8 polegadas no Ultra, 6,1 e 6,6 polegadas no S23 e S23+, respectivamente - o modelo mais avançado, porém, passou por uma pequena otimização no formato do display para ter mais área de contato de tela.

O armazenamento da versão Ultra continua chegando a 1 TB, característica importante para manter o celular na disputa com outros modelos - aqui, vamos comparar com o iPhone 14 Pro Max.

A disputa entre os rivais deverá ser intensa mais uma vez. Assim, o Estadão fez um comparativo entre os três modelos da linha Galaxy S23 com três dos quatro modelos.

iPhone 14 Pro é a versão topo de linha do smartphone da Apple, com três lentes na câmera traseira Foto: Justin Sullivan/AFP

Tela

S23: 6,1 polegadas

iPhone 14 Plus: 6,7 polegadas

S23+: 6,6 polegadas

iPhone 14 Pro: 6,1 polegadas

S23 Ultra: 6,8 polegadas

iPhone 14 Pro Max: 6,7 polegadas

Resolução de tela

S23: 1.080 x 2.340 pixels

iPhone 14 Plus: 1.284 x 2.778 pixels

S23+: 1.080 x 2.340 pixels

iPhone 14 Pro: 1179 x 2556 pixels

S23 Ultra: 1.440 x 3.088 pixels

iPhone 14 Pro Max: 1290 x 2796 pixels

Câmera frontal

S23: 12 MP

iPhone 14 Plus: 12 MP

S23+: 12 MP

iPhone 14 Pro: 12 MP

S23 Ultra: 12 MP

iPhone 14 Pro Max: 12 MP

Câmera traseira

S23: Tripla com lentes grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP

iPhone 14 Plus: Dupla com lentes grande-angular de 12MP e ultra-angular de 12 MP

S23+: Tripla com lentes grande-angular de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP

iPhone 14 Pro: Tripla com lentes grande-angular de 48MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP

S23 Ultra: Cinco câmeras na parte de trás do celular: uma lente principal de 200 MP, uma ultra angular de 12 MP, uma teleobjetivas de 10 MP e uma Periscope de 10 MP

iPhone 14 Pro Max: Tripla com lentes grande-angular de 48MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP

Armazenamento

S23: 128 GB, 256 GB e 512 GB

iPhone 14 Plus: 128 GB, 256 GB e 512 GB

S23+: 256 GB e 512 GB

iPhone 14 Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

S23 Ultra: 256 GB, 512 GB e 1 TB

iPhone 14 Pro Max: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Memória

S23: 8 GB

iPhone 14 Plus: 6 GB

S23+: 8 GB

iPhone 14 Pro: 6 GB

S23 Ultra: 12 GB

iPhone 14 Pro Max: 6 GB

Processador

S23: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

iPhone 14 Plus: A15 Bionic

S23+: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

iPhone 14 Pro: Apple A16 Bionic

S23 Ultra: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

iPhone 14 Pro Max: A16 Bionic

Bateria

S23: 3.900 mAh

iPhone 14 Plus: 4.323 mAh

S23+: 4.700 mAh

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

S23 Ultra: 5.000 mAh

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Cores

S23: Preto, creme, lavanda e verde

iPhone 14 Plus: Preto, roxo, branco, vermelho e azul

S23+: Preto, verde, creme e lavanda

iPhone 14 Pro: Preto, prata, dourado e roxo

S23 Ultra: Preto, creme, lavanda e verde

iPhone 14 Pro Max: Preto, prata, dourado e roxo

Preços

S23: R$ 6 mil (128 GB) e R$ 6,5 mil (512 GB). 256 GB não informado

iPhone 14 Plus: R$ 6 mil (128 GB) e R$ 6,5 mil (512 GB). 256 GB não informado

S23+: R$ 7 mil (256 GB) e R$ 8 mil (512 GB)

iPhone 14 Pro: R$ 9,5 mil (128 GB), R$ 10,5 mil (256 GB), R$ 12,5 mil (512 GB) e R$ 14,5 mil (1 TB)

S23 Ultra: R$ 9,5 mil (256 GB), R$ 10,5 mil (512 GB) e R$ 12,5 mil (1 TB)

iPhone 14 Pro Max: R$ 10,5 mil (128 GB), R$ 11,5 mil (256 GB), R$ 13,5 mil (512 GB) e R$ 15,5 mil (1 TB)