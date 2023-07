Galaxy Z Flip e Z Fold: o que esperar do evento de telas dobráveis da Samsung nesta quarta

Mais uma geração de celulares dobráveis da Samsung está prestes a ser revelada. Em um evento nesta quarta-feira, 26, a empresa sul-coreana vai apresentar modelos da quinta geração dos celulares com telas flexíveis, o Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, fazendo sua estreia em casa — pela primeira vez, o Galaxy Unpacked será realizado em Seul, na Coreia do Sul, casa da companhia. O Estadão acompanha o lançamento ao vivo, direto de Seul, a partir das 7h50 desta quarta (horário de Brasília).

No Galaxy Unpacked, devem ser mostradas novidades nas telas e no formato dos aparelhos, além de outros produtos da fabricante de eletrônicos. Neste ano, o evento será realizado antes da data tradicional para os modelos flexíveis, que costumava ser por volta da segunda semana de agosto. De acordo com rumores, a empresa teria adiantado os lançamentos para ganhar mais tempo no mercado com os lançamentos antes do anúncio dos novos modelos de iPhone, feitos pela Apple no começo de setembro.

Telas dobráveis

As estrelas do lançamento serão, sem dúvidas, os dois modelos de celulares com telas flexíveis e a grande novidade deve ser o aumento da tela externa do Galaxy Z Flip, modelo com dobra na vertical que lembra os modelos dos anos 2000.

O Z Flip 5, que deve seguir a continuação do nome no modelo, vai ganhar uma tela externa de 3,9 polegadas, quase o dobro do tamanho apresentado na versão anterior, apresentada em 2022 — a Motorola, recentemente, também anunciou um dobrável com uma mega tela na parte de fora do celular.

A mudança, porém, não deve ser a única da família. O modelo Z Fold 5 também deve ganhar pequenas atualizações na tela, além de trazer uma configuração de dobra mais suave, o que pode reduzir o peso e o tamanho do celular, segundo o site americano The Verge.

Atualmente, os dois modelos de tela flexível da Samsung possuem um pequeno vão no canto da dobra do display, que faz com que, ao ser fechado, os lados do celular não fiquem completamente encostados um no outro.

pela primeira vez, o Galaxy Unpacked será realizado em Seul, na Coreia do Sul, casa da companhia Foto: Divulgação/Samsung

Além disso, os aparelhos também devem ter desempenho mais semelhante com outro modelo topo de linha da Samsung: o Galaxy S23. Lançado em janeiro deste ano, o S23 foi o primeiro celular a trazer um chip da Qualcomm desenvolvido especialmente para celulares da marca sul-coreana, o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Nos novos modelos, o mesmo processador deve estar presente no Z Fold e no Z Flip, aproximando as duas famílias de celulares.

Se o desempenho pode ficar mais parecido com o S23, as câmeras ainda devem ser “modestas” perto do modelo mais potente da empresa. A lente principal dos dois aparelhos deve ficar em 50 MP — diferente dos 200 MP do modelo lançado em janeiro. A configuração de câmeras também deve se manter a mesma dos anos anteriores, com três lentes no Z Fold e duas lentes no Z Flip.

Outros produtos

Além dos celulares, a Samsung deve apresentar também outros produtos — como tem feito também nos eventos do primeiro semestre de cada ano. A linha Galaxy Tab de tablets da marca pode ganhar algumas novas versões, com variação nos tamanhos da tela e certificação de resistência à água, de acordo com o site holandês Galaxy Club.

Novos relógios inteligentes também podem ser anunciados no evento, em uma linha que sucede o Galaxy Watch 5. A expectativa é que a sexta geração dos dispositivos apareçam em duas versões com tela Oled e bordas menores e — o que aumenta a área útil do display mesmo que o relógio não sofra mudanças em seu tamanho.