Google anuncia seu primeiro celular dobrável por US$ 1,8 mil

O Google decidiu entrar para o mercado de dobráveis e anunciou oficialmente o Pixel Fold - primeiro smartphone dobrável da marca - nesta quarta-feira, 10, durante o evento anual Google I/O. O smartphone foi inicialmente revelado pela empresa no último dia 4 nas redes sociais, mas, no evento, o aparelho foi lançado com todas as suas especificações.

O dispositivo custa US$ 1,8 mil e não tem previsão de chegar ao Brasil. Além do novo Pixel Fold, o Google também anunciou novidades de inteligência artificial (IA) para o Bard, Google Workspace e para a sua página buscadora. Agora o Bard é capaz de processar imagens, além dos apps do Workspace que podem ter documentos melhorados com IA e os seus resultados de pesquisa do buscador personalizados.

O Google I/O acontece anualmente em Mountain View, EUA, e é um dos principais eventos da empresa, onde ela anuncia as suas novas criações em tecnologia, além de novas atualizações presentes em seus aparelhos.

Especificações

O celular é o dobrável mais fino disponível no mercado e se abre como um livro, com a proposta de ser um tablet e um smartphone ao mesmo tempo, assim como é o Samsung Z Fold. A tela do novo Pixel Fold tem 5,6 polegadas de largura quando fechado, e 7,6 polegadas aberto. Além disso, o material que compõe a tela do smartphone é OLED e a resolução é de 1080 x 2092 pixels nas telas externas e de 2208 x 1840 pixels nas internas.

Google anuncia primeiro celular dobrável, o Pixel Fold Foto: Google/Reprodução

As câmeras do dispositivo, por sua vez, são duas de 8,3 MP - uma de selfie do lado externo e outra na tela interna para vídeo chamadas - além de outras três na parte de trás do aparelho: uma principal de 48 MP, uma grande angular de 10,8 MP e uma teleobjetiva também de 10,8 MP.

O aparelho também é resistente à água e permite que o usuário utilize as duas telas separadamente de forma simultânea.

Desempenho

A memória do aparelho, por sua vez, corresponde a 12 GB, e o processador do aparelho é o Tensor 2, o mesmo presente em outros aparelhos da linha Pixel. O sistema operacional do dispositivo é o Android 13 com suporte de atualização para o Android 14, também anunciado no Google I/O.

A bateria do novo celular chamou atenção. A empresa investiu em um componente com 4.800 mAh para o novo lançamento e o carregador - que não virá na caixa junto com o dispositivo - será sem fio em um carregador Qi padrão. A taxa de atualização é de 120 Hz.

O Pixel Fold custa US$ 1,8 mil. Foto: Google/Reprodução

O dobrável mais atual do mercado é o Z Fold 4 da Samsung, que tem modelos de 256 GB, 512 GB e 1 TB, e agora será um dos principais concorrentes de dobráveis do Google. Os celulares Pixel Fold estão disponíveis nos modelos de armazenamento de 256 GB e 512 GB, que não foge do padrão dos celulares mais atuais, principalmente por ser um aparelho que teria a proposta de ser mais funcional que um smartphone comum.

Será possível encontrar o Pixel Fold nas cores preto e branco. Vale ressaltar que, assim como os outros aparelhos da linha Pixel, não há previsões do Fold chegar ao Brasil.

