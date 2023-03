Huawei lança novos fones Freebuds com cancelamento de ruído por R$ 500; leia análise

O mercado de fones de ouvido sem fio no Brasil oferece, hoje, uma infinidade de preços e modelos para que o consumidor escolha os seus favoritos. Na segunda-feira, 6, a chinesa Huawei colocou mais um modelo à venda no País: o Freebuds 5i, aparelho com cancelamento de ruído e conexão simultânea, por R$ 500.

O dispositivo é apresentado pela empresa como um “premium acessível”, com características que costumam estar em aparelhos com faixa de preço maior, como o cancelamento de ruídos. No 5i, são três modos para abafar os barulhos externos: Ultra, Geral e Aconchegante (que permite que alguns ruídos sejam captados, como o modo Ambiente dos AirPods, da Apple). Os fones tem suporte para cancelamento de ruído de até 42 decibéis.

Com ponteiras emborrachadas, o fone é intra-auricular e tem corpo pequeno para encaixe no ouvido, embora nem todos os tamanhos de borrachinha resistam a alguns movimentos, como exercícios, por exemplo, sem cair da orelha.

Na expectativa de trazer um custo menor, o cancelamento de ruídos também não deixa o usuário completamente alheio aos barulhos, mas é bastante suficiente para quem trabalha em casa ou em escritórios pouco falantes — para ambientes com mais pessoas, o som não vai ser abafado completamente.

Huawei Freebuds 5i chega ao brasil em três cores: branca, azul e grafite Foto: Huawei/Divulgação

Um grande diferencial é a conexão simultânea com até dois aparelhos — um detalhe simples que é cada vez mais necessário nestes dispositivos. Com isso, não é necessário desconectar e conectar o aparelho a outros eletrônicos sempre que precisar trocar o uso.

A bateria também é um ponto positivo. São 28 horas de duração com estojo de carga e 7,5 horas de reprodução de áudio contínua, suficiente para um dia mais intenso de trabalho.

Como de costume, os fones também funcionam por meio de um pareamento Bluetooth com os sistemas operacionais Android e iOS, da Apple, mas oferecem uma experiência mais completa se utilizado com o aplicativo da Huawei, o Huawei AI Life. Pelo app é possível ajustar o cancelamento de ruído, ver o status de bateria de cada fone e do estojo, além de selecionar em quais dispositivos o fone será conectado.

Em celulares Android, porém, é possível ter ainda mais informações. A Huawei, historicamente, possui melhores opções de controle no app para celulares com sistema operacional do Google, mas vem implementando melhorias para o iPhone ao longo dos anos.