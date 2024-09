iOS 18: novo sistema do iPhone gera reclamações; veja os problemas

Lançado neste mês, o iOS 18, a mais recente versão do sistema operacional da Apple, tem apresentado falhas e instabilidades, gerando reclamações de usuários de iPhone nas redes sociais. Apesar das novidades aguardadas, como maior personalização e recursos de segurança aprimorados, a atualização tem causado problemas como inconsistência na resposta do touchscreen, tela congelada, bateria com menor duração e dificuldade em rolar a tela. Além disso, alguns aplicativos podem apresentar pior desempenho devido à falta de otimização para o novo sistema.

Outros relatos apontam para falhas na Siri e problemas de conectividade com redes Wi-Fi e 5G. Além disso, alguns aplicativos podem apresentar mau funcionamento ou fechamento inesperado.

Possíveis soluções e expectativas para futuras atualizações

Primeira amostragem do iOS 18 foi feita em junho, durante evento da Apple Foto: Divulgação: Apple

A Apple ainda não se pronunciou oficialmente sobre os problemas relatados, mas a expectativa é que a empresa lance em breve a atualização 18.0.1 para corrigir as falhas mais graves. A atualização 18.1, prevista para outubro, deve trazer mais aprimoramentos e correções, além de alguns recursos da aguardada Apple Intelligence, a nova IA da empresa. Enquanto isso, usuários podem tentar minimizar os problemas com algumas medidas, como reiniciar o aparelho, reinstalar aplicativos problemáticos, excluir arquivos e fotos para liberar espaço e aguardar as próximas atualizações do sistema operacional.

Apesar das falhas iniciais, é importante lembrar que manter o software do iPhone atualizado é fundamental para garantir a segurança e o bom funcionamento do aparelho. As atualizações geralmente incluem correções de bugs, melhorias de desempenho e novos recursos, além de proteger o dispositivo contra vulnerabilidades de segurança.

Quais as principais novidades do iOS18 até agora?

No iOS 18, a Central de Controle foi redesenhada para permitir maior personalização e inclusão de widgets de terceiros. O aplicativo Fotos também passou por uma reformulação completa, oferecendo agora uma visualização unificada e a possibilidade de apagar objetos das imagens. Já o aplicativo de e-mails nativo da empresa foi otimizado para classificar automaticamente as mensagens em categorias e oferecer uma visualização resumida das mensagens mais importantes.

O sistema operacional também traz o “Sinais de movimento do veículo” para reduzir o enjoo ao usar o celular em movimento, transcrição automática de gravações de áudio, melhorias no iMessage e no Safari, e novidades no Apple Pay, Carteira, AirPods e no app Saúde.