iPadOS 17: veja os modelos de iPad que não serão mais atualizados

A Worldwide Developers Conference (WWDC), evento anual em que a Apple apresenta novos produtos, ferramentas e atualizações de software, aconteceu na segunda-feira, 5. Durante a conferência, a empresa anunciou o novo sistema operacional do iPad, o iPadOS 17, porém a atualização não será compatível com todos modelos deo tablets da marca.

Neste ano, os modelos de iPad que saíram da lista dos compatíveis com o iPadOS foram o iPad de 5ª geração (2017) e o iPad Pro de 1ª geração (2015). O mesmo aconteceu com alguns modelos de iPhone, que deixaram de ser compatíveis com o iOS 17, anunciado no mesmo dia.

Lançado em 2015, iPad Pro de primeira geração será aposentado Foto: Stephen Lam/Reuters

Assim, os tablets que continuam recebendo atualizações, e vão receber o sistema operacional iPadOS 17 são: iPad Air a partir da 3ª geração; iPad a partir da 6ª geração; iPad Mini a partir da 5ª geração; iPad Pro a partir da 2ª geração.

Durante o WWDC, a Apple também revelou os novos óculos de realidade virtual da marca, o Vision Pro, que está previsto para chegar às lojas em 2024. O aparelho era um dos mais aguardados do evento e foi anunciado custando a partir de US$ 3,5 mil nos EUA.