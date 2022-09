iPhone 14: veja comparação do celular com aparelhos de Samsung e Motorola

A Apple revelou ao mundo os diferentes modelos do iPhone 14, com câmeras melhoradas e novos recursos para segurança e usabilidade. No Brasil, a concorrência é da marca americana é com Samsung e Motorola.

O Galaxy S22 é a grande aposta da empresa sul-coreana para o ano de 2022 em smartphones tradicionais. Vale lembrar que a companhia apresentou novos aparelhos top de linha no segundo semestre, mas são produtos com telas dobráveis, categoria na qual navega praticamente sozinha atualmente.

Leia também iPhone 14: veja tudo sobre o novo celular da Apple

Diferentemente do iPhone 14, o Galaxy S22 tem três modelos, e não quatro. Por isso, o comparativo será feito considerando o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max como o mesmo produto, embora eles tenham telas e baterias diferentes.

Recentemente, a Motorola também entrou em campo com três modelos para o segmento de smartphones premium. Chamados Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion e Edge 30 Neo, os produtos também querem brigar com o novo iPhone 14.

Configuração

O cérebro da linha Galaxy S22 é o chip Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, o mais avançado da marca disponível em smartphones no País em 2022. Sem entrar em detalhes, a Apple informou apenas que o seu novo chip A16 Bionic é até 40% mais veloz do que os concorrentes.

Lado a lado, o Galaxy S22, iPhone 14 e o 14 Plus têm uma diferença clara: enquanto o aparelho da Samsung tem um chip deste ano, os smartphones da Apple tem um chip do ano passado, o A15. Dada a velocidade de transformação da tecnologia, uma ano pode significar muito tempo.

Continua após a publicidade

Com o iPhone 14 Pro e Pro Max, a história muda de figura. O chip A16 é um lançamento do segundo semestre competindo com um do primeiro semestre, quando falamos do produto da Samsung.

No caso dos aparelhos da Motorola, apenas o modelo Ultra tem o mesmo chip que os smartphones da Samsung. Os outros dois produtos têm chips da Qualcomm menos “potentes”.

Em biometria, pouca coisa mudou. O iPhone mantém o reconhecimento facial como única opção. No mundo do Android, as alternativas são o uso da impressão digital e o reconhecimento de rosto.

iPhone 14 Pro conta com o novo chip A16 Foto: Brittany Hosea-Small/AFP

Câmeras

As câmeras são as principais mudanças do iPhone. Porém, nem tudo pode ser avaliado apenas pela comparação de ficha técnica. Isso acontece porque a Apple implementou duas tecnologias novas nas câmeras dos iPhones 14 Pro e Pro Max. São elas a quad-pixel, que combina quatro pixels em um para melhorar brilho e contraste, e a Photonic Engine, que visa melhorar a luminosidade das fotografias em ambientes de baixa iluminação.

A linha iPhone 14 Pro tem câmera de 48 MP e pode gerar imagens de 12 MP com qualidade superior à de uma câmera de 12 MP convencional, justamente devido à combinação de pixels. Não é a primeira vez que uma empresa de tecnologia faz algo assim. Há anos, os smartphones Android têm tal funcionalidade, como vista em aparelhos da Samsung.

Continua após a publicidade

Escovando bits e bytes, o iPhone 14 tem um conjunto de câmeras justo para um celular top de linha. São duas câmeras, sendo uma de 12 MP de 26 milímetros e abertura de f/1.5 e outra de 12 MP ultra-angular de 13 milímetros e abertura de f/2.4.

Já no iPhone 14 Pro, as câmeras são três. A primeira é uma grande-angular de 48 MP de 24 milímetros com abertura de f/1.78, enquanto a segunda é uma grande-angular de 12 megapixels de 13 milímetros e abertura de f/2.2. Já a terceira é uma teleobjetiva de 12 megapixels de 77 milímetros e f/2.8 de abertura.

Em todos os casos, a Apple buscou melhorar a qualidade das fotos tiradas em espaços internos, com condições de luminosidade desafiadoras. Porém, as câmeras ultra-angular e teleobjetiva possuem aberturas mais indicadas para ambientes externos, uma vez que precisam do máximo de luz possível para funcionar em plenitude.

No Galaxy S22, a Samsung colocou uma câmera tripla – uma a mais do que o concorrente da Apple. O sensor principal é de 50 MP com 23 milímetros e abertura de f/1.8 e tecnologia de combinação de dois pixels em um (dual-pixel). As demais são uma ultra-angular de 12 MP com 13 milímetros e abertura de f/2.2 e uma teleobjetiva de 10 MP com 70 milímetros e abertura de f/2.4.

Na versão Ultra, o smartphone da Samsung vem com quatro câmeras traseiras. A teleobjetiva e a ultra-angular são iguais às do S22. O que muda é a câmera principal, que é de 108 MP com 23 milímetros e abertura de f/1.8 e a câmera periscópica de 10 megapixels com 230 milímetros e abertura de f/4.9, que tem zoom óptico de 10x.

Já no caso dos smartphones da Motorola, o Edge 30 Ultra tem câmera tripla de 200 MP com abertura de f/1.9, 50 megapixels (ultra-angular) de f/2.2 e 12 megapixels (profundidade) de f/1.6.

Olhando pelas especificações técnicas, o S22 Ultra é o mais avançado no quesito versatilidade para fotografias do que o iPhone 14, mas o Motorola Edge 30 Ultra tem configuração ainda mais avançada.

Continua após a publicidade

Na câmera dianteira, tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 14 Pro tem 12 MP com abertura de f/1.9. No S22 e na versão +, a câmera frontal tem 10 MP com abertura f/2.2, mais adequada para o uso em ambientes externos. Já o S22 Ultra tem câmera de 40 MP com a mesma abertura dos irmãos de linha. O Ultra da Samsung leva vantagem no quesito tamanho de imagem, enquanto o iPhone 14 leva nas selfies em locais escuros.

A câmera frontal do Edge 30 Ultra é de 60 MP, com abertura de f/2.2. Novamente, o dispositivo da Motorola vence na comparação teórica, baseada em ficha técnica. As versões Fusion e Neo, porém, têm câmera dianteira de 32 MP.

Por trás de toda os números, vale lembrar: o software tem papel fundamental na qualidade das imagens. Por isso, nem sempre o aparelho com os números mais altos é o vencedor na produção de imagens.

Galaxy S22 tem câmera de 108 MP Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Tela

A tela do novo iPhone 14 foi um dos principais pontos destacados pela Apple, que optou por aposentar a linha mini. Agora, o menor iPhone, o 14, tem tela de 6,1 polegadas, com resolução de 2.532 x 1.170 pixels (460 pixels por polegada, ou ppp). No Plus, a tela chega a 6,7 polegadas, com resolução de 2.278 x 1.284 pixels e 458 ppp.

O iPhone Pro Max tem tela mais sofisticada. Nem é uma questão de tamanho. Os dois modelos têm 6,1 e 6,7 polegadas, assim como os demais lançamentos da Apple neste ano. O que muda é a taxa de atualização de imagem, o número de vezes por segundo que uma imagem da tela é atualizada, algo medido em hertz.

Continua após a publicidade

Apenas na linha Pro do iPhone vemos a taxa de 120 Hz, em um uso adaptativo, ou seja, otimizado para funcionar ao máximo da capacidade quando for necessário, com o objetivo de reduzir o consumo de bateria.

Na Samsung, o S22, S22+ e S22 Ultra têm, respectivamente, 6,1, 6,6 e 6,8 polegadas. A resolução é proporcionalmente igual ao dos rivais da Apple, exceto pelo Ultra, que tem resolução Quad HD (3.088 x 1.440). Porém, todas as versões têm a taxa de atualização adaptativa de imagem de 120 Hz. Ou seja, nesse ponto, as opções da Samsung saem na frente.

No Edge 30 Ultra e no Fusion, a taxa de atualização de imagem chega a 144 Hz, enquanto o Neo tem 120 Hz. Isso mostra que, de fato, as versões mais simples do novo iPhone estão defasadas perante a concorrência no quesito.

Motorola Edge 30 Ultra é o novo celular top de linha da Motorola

Bateria

Considerando a duração média de bateria, calculada com base em informações disponíveis nos sites da Apple e da Samsung, o iPhone 14 e sua versão Pro saíram vencedores nesse quesito. A reprodução de som foi o ponto mais fraco dos aparelhos da Samsung. Nas versões mais sofisticadas, houve empate.

Os aparelhos da Motorola não têm estimativas de duração de bateria comparáveis com os demais aparelhos e, por isso, não serão considerados. Algo que vale lembrar é que os produtos da empresa vêm com carregador na caixa, com a velocidade de carregamento aumentando ano a ano.

Continua após a publicidade

Veja, abaixo, quanto dura a bateria de cada modelo, considerando reprodução de vídeo, streaming de vídeo/uso de Wi-Fi e reprodução de áudio. Vale notar que as métricas das empresas podem variar.

iPhone 14: 38 horas

iPhone 14 Plus: 48 horas

iPhone 14 Pro: 39 horas

iPhone 14 Pro Max: 40 horas

Galaxy S22: 29 horas

Galaxy S22+: 37 horas

Galaxy S22 Ultra: 40 horas

No fim das contas, a escolha de cada consumidor depende de suas necessidades e gostos. Olhando para os aspectos técnicos, o iPhone 14 Pro Max e o S22 Ultra são as melhores opções entre os aparelhos da Apple e da Samsung em 2022. O Edge 30 Ultra é o único dos três da Motorola que se destaca e pode ser uma boa opção de compra. No entanto, essas edições também são as mais caras. No quesito preço, a Samsung leva vantagem por ter presença maior no varejo (o que também se aplica à Motorola), que faz cortes de preços com frequência. Em linhas gerais, qualquer que seja a escolha, o smartphone deve atender bem a todos os cenários de uso.

Preços

Apple

iPhone 14: R$ 7.600 (128 GB), R$ 8.600 (256 GB), R$ 10.600 (512 GB)

iPhone 14 Plus: R$ 8.600 (128 GB), R$ 9.600 (256 GB), R$ 11.600 (512 GB)

iPhone 14 Pro: R$ 9.500 (128 GB), R$ 10.500 (256 GB), R$ 12.500 (512 GB), R$ 14.499 (1 TB)

iPhone 14 Pro Max: R$ 10.500 (128 GB), R$ 11.500 (256 GB), R$ 13.500 (512 GB), R$ 15.500 (1 TB)

Samsung

Continua após a publicidade

Galaxy S22: R$ 4.500 (128 GB), R$ 5.000 (256 GB)

Galaxy S22+: R$ 5.200 (128 GB), R$ 5.700 (256 GB)

Galaxy S22 Ultra: R$ 7.600 (256 GB), R$ 8.600 (512 GB)

Motorola