iPhone 14 já está disponível para pré-venda no Brasil; veja preços

Menos de um mês após o lançamento global da Apple, o iPhone 14 já se prepara para aterrissar no Brasil. A empresa anunciou nas últimas semanas que a família do novo aparelho chega às lojas no Brasil em 14 de outubro, mas a pré-venda por aqui começou nesta sexta-feira, 7. O modelo mais barato custa R$ 7,6 mil.

Para quem comprar um dos quatro modelos da família (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max) pelo site da Apple, o smartphone será entregue já na semana que vem. As vendas imediatas começam em 14 de outubro, data em que as lojas poderão exibir os aparelhos nas vitrines e fazer a venda direta ao consumidor.

Neste ano, há grandes diferenças na própria família do iPhone 14. No iPhone 14 e iPhone 14 Plus, os aparelhos vêm com um processador mais “antigo”, o A14 Bionic, lançado no ano passado para o iPhone 13, e trazem duas lentes na câmera traseira do aparelho.

Já os modelos Pro, cujo preço começa por salgados R$ 9,5 mil, vêm com um novo design no topo da tela (batizado de Ilha Dinâmica) e aumenta a distância percorrida pela linha “de elite” da Apple. Aqui, a principal novidade é o processador A16 Bionic, exclusivo dos modelos “Pro”, ante o A15 Bionic (lançado no iPhone 13, de 2021) inserido no iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Nos Estados Unidos, a Apple eliminou nos quatro modelos a entrada do chip de operadora de telefonia móvel e utilizam a tecnologia do eSIM, cartão que é ativado remotamente de forma digital. No Brasil, no entanto, os aparelhos ainda trarão a tradicional entrada lateral para o SIM.

Preço do iPhone 14

No Brasil, não houve alteração de preço do iPhone 14 em relação ao iPhone 13, apesar da inflação acumulada e oscilação no câmbio do dólar.

A versão mais cara do produto é chamada iPhone 14 Pro Max e tem 1 TB de espaço na memória. O preço máximo é o mesmo do antecessor: R$ 15,5 mil.

iPhone 14: a partir de R$ 7,6 mil

a partir de R$ 7,6 mil iPhone 14 Plus: a partir de R$ 8,6 mil

a partir de R$ 8,6 mil iPhone 14 Pro: a partir de R$ 9,5 mil

a partir de R$ 9,5 mil iPhone 14 Pro Max: a partir de R$ 10,5 mil

Os aparelhos foram lançados em um evento na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, em 16 de setembro.