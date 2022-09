iPhone 14: quais as diferenças entre os 4 modelos apresentados

O novo iPhone chegou em quatro modelos diferentes, criando duas classes de aparelhos dentro da linha principal de smartphones da Apple. As novidades mais empolgantes, porém, chegaram apenas à linha Pro, que tem os preços mais altos entre os lançamentos. Mas o iPhone 14 e o 14 Plus ganharam atualizações nas câmeras, entre outras melhorias.

Entenda o que cada modelo do iPhone 14 tem (ou não) a seguir.

iPhone 14

O iPhone 14 é um aparelho com tela de 6,1 polegadas e visual semelhante à geração anterior. A “franja”, também chamada de notch, permanece no topo do display, acomodando tanto o sensor de reconhecimento facial Face ID quanto a câmera dianteira.

O iPhone 14 é equipado com o chip A15 Bionic, o mesmo utilizado no iPhone 13 Pro Max. Essa é a primeira vez que a Apple utiliza um processador de geração passada na sua principal linha de celulares.

Leia tudo sobre o evento da Apple iPhone 14 chega em 4 modelos, mas nem todos têm chip novo Gigante ainda mostrou um novo Apple Watch para esportes radicais e novo AirPod Pro

A câmera principal é dupla (wide e ultrawide) de 12 MP, assim como era na edição anterior. Além de ter melhorias para captura de imagens em ambientes com iluminação baixa, o aparelho, bem como toda a sua família, tem a função chamada Photonic Engine.

Continua após a publicidade

Trata-se de uma combinação entre hardware e software para melhorar a qualidade das fotos.

Ou seja, a não ser pela câmera, o iPhone 14 não tem grandes novidades em relação ao iPhone 13. O principal ponto que a própria marca destaca sobre o produto é o tamanho de sua tela.

Ficha técnica

- Tela: 6,1 polegadas (Resolução de 2.532 x 1.170 pixels a 460 ppp

- Processador: A15 Bionic

- Memória: 128 GB, 256 GB, 512 GB

- Câmera; 12 MP (dupla, wide e ultra-wide)

Continua após a publicidade

- Peso: 172g

- Preço: A partir de R$ 7,6 mil

iPhone 14 Plus

O modelo Plus sempre foi conhecido por oferecer uma experiência maximizada do iPhone. O último Plus veio na linha iPhone 8 e ficou sumido desde então. Agora, a Apple decidiu dar fim ao iPhone mini e ressuscitar o Plus. Dito isso, o que muda nesse aparelho?

iPhone 14 e 14 Plus mantêm visual da geração passada e ganham melhorias modestas; com fim do mini, modelo mais simples agora tem tela grande

Ele é bastante parecido com o iPhone 14. Há o mesmo processador, o mesmo conjunto de câmeras e o mesmo design. Como é de se esperar, a tela é maior, assim como a bateria. O display tem 6,7 polegadas. A capacidade da bateria, porém, ainda não foi informada. A especulação na mídia internacional é de que ela seja de 3.240 mAh.

Ficha técnica

Continua após a publicidade

- Tela: 6,7 polegadas (Resolução de 2.278 x 1.284 pixels a 458 ppp)

- Processador: A15 Bionic

- Memória: 128 GB, 256 GB, 512 GB

- Câmera; 12 MP (dupla, wide e ultra-wide)

- Peso: 203g

- Preço: A partir de R$ 8,6 mil

iPhone 14 Pro

Continua após a publicidade

A Apple guardou novidades para a linha Pro deste ano. O iPhone 14 Pro vem com o novo processador A16 Bionic, feito pela própria empresa. O novo chip é até 40% mais veloz do que os concorrentes, afirmou a Apple.

O chip realiza 17 trilhões de operações por segundo. Isso pode parecer abstrato, mas, em termos simples, ele é feito para ser rápido e eficiente em realizar diferentes tarefas, seja abrir um app ou jogar um game “pesado”.

Fora isso, esse é um símbolo de avanço tecnológico do produto em relação ao antecessor. Como é o cérebro do dispositivo, ele tende a transformar (positivamente) toda a experiência de uso do smartphone.

iPhone 14 Pro tem novas câmeras e barra superior na tela que tem funcionalidades de software

Uma das novidades mais diferentes e chamativas do iPhone 14 Pro está na câmera. Ela agora tem um sensor de captura imagens com 48 MP. Como a maioria das pessoas não precisa imprimir um outdoor em alta resolução no dia a dia, a Apple utilizou uma abordagem já adotada pela concorrência, como nos dispositivos da Samsung: combinação de quatro pixels em um.

Pode parecer uma gambiarra, mas a tecnologia quad-pixel gera uma imagem com resultado superior a uma câmera de 12 MP, embora o resultado final seja uma foto com 12 MP. Isso acontece porque a junção dos pixels melhora o detalhamento e o brilho das imagens, o que pode oferecer fotos bem iluminadas e nítidas mesmo com baixa luminosidade.

Outra função para fotos que foi exaltada pela Apple no anúncio do iPhone 14 Pro é chamada ProRAW. Ela permite que as fotos, de fato, tenham 48 MP e possam ser editadas em seu formato mais bruto possível em programas de melhoria de imagens, como acontece com câmeras DSLR.

Continua após a publicidade

Se você bater o carro e tiver um iPhone 14 Pro bolso e um Apple Watch no pulso, o smartphone mandará um sinal para o relógio, facilitando uma ligação para o número da emergência. Essa função nova leva o nome de Crash Detection e acontece graças ao novo sensor de movimento do aparelho, capaz de detectar até 256G de impacto.

Ficha técnica

- Tela: 6,1 polegadas (Resolução de 2.556 x 1.179 pixels a 460 ppp)

- Processador A16 Bionic

- Memória: 256 GB, 512 GB, 1 TB

- Câmera; 48 MP (wide), 12 MP (telefoto), 12 MP (ultra-wide)

- Peso: 206g

Continua após a publicidade

- Preço: A partir de R$ 9,5 mil

iPhone 14 Pro Max

Aqui, a tela, novamente, é o destaque. Enquanto o iPhone 14 Pro tem tela de 6,1 polegadas, o tamanho da tela do iPhone 14 Pro Max tem 6,7 polegadas. Percebeu que os tamanhos são os mesmos dos dois primeiros modelos? Mas, calma, as diferenças visuais são bem marcantes entre as duas classes de iPhone da linha deste ano.

Além do display, algo que muda bastante tanto no iPhone 14 Pro quanto no 14 Pro Max é o design. Logo de cara, ao olharmos para a tela, entendemos o que aconteceu. O notch (ou franja) acabou. Agora, ele é uma barra central com bordas arredondadas, em formato de pílula, bem no centro superior da tela. E ela não está ali de enfeite, nem tem apenas uma função de acomodar sensores. A Apple foi além e uniu hardware e software em uma nova função chamada Dynamic Island, ou Ilha Dinâmica, no bom português.

O que isso faz, basicamente, é abrir um pop-up quando a barra central é tocada. Essa janela dá acesso rápido a outros aplicativos, como um player de música ou uma ligação que chegou. A proposta é manter o seu foco no aplicativo que estava usando, de modo a evitar que seja preciso alternar entre diferentes apps e acabar se perdendo nas tarefas. Pode parecer simples, mas é algo digno de um produto da Apple feito para o uso profissional.

Ficha técnica

Continua após a publicidade

- Tela: 6,7 polegadas (Resolução de 2.796 x 1.290 pixels a 460 ppp)

- Processador A16 Bionic

- Memória: 256 GB, 512 GB, 1 TB

- Câmera; 48 MP (wide), 12 MP (telefoto), 12 MP (ultra-wide)

- Peso: 240g

- Preço: A partir de R$ 10,5 mil