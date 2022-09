iPhone 14: Qual modelo tem a melhor duração de bateria?

A Apple lançou o iPhone 14 com quatro integrantes, incluindo versões Plus, Pro e Pro Max. Mas qual smartphone tem a melhor duração de bateria?

A própria Apple detalha em seu site o quanto cada smartphone pode aguentar longe da tomada com uma única carga.

Como são informações oficiais, de laboratório, e não de mundo real, os dados são relativos a situações hipotéticas de uso contínuo em determinadas atividades. Elas podem servir de parâmetro para entender a eficiência da bateria de cada aparelho, ainda que ninguém vá passar, por exemplo, 100 horas em uma ligação telefônica.

Considerando o contexto geral, nos diferentes resultados dos testes, o vencedor é o iPhone 14 Pro Max, com média de 49 horas de autonomia. No entanto, a diferença observada em relação ao iPhone 14 Plus é pequena, com 48 horas de duração média. Esse mesmo intervalo apertado é visto entre o iPhone 14 e o iPhone 14 Pro, que têm, respectivamente, médias de 38 e 39 horas. Essa diferença se explica por quanto o Plus quanto o Pro Max têm corpos maiores, o que permite acomodar uma bateria maior.

Se o que usuário procura é a melhor duração de bateria pelo menor preço, o iPhone 14 Plus é o vencedor.

Entretanto, o aparelho não conta com todas as novidades da Apple, como o interessante recurso da Ilha Dinâmica, que oferece uma prévia de aplicativos para manter o foco no que o usuário está fazendo, sem precisar alternar de apps. Se você está pensando no combo de ter os mais novos recursos e a melhor duração de bateria, o iPhone 14 Pro Max é o mais indicado.

Vale notar que jogos ou apps de GPS não foram contemplados nessas avaliações da Apple, e essas tarefas podem onerar consideravelmente o hardware do smartphone, reduzindo a carga mais rapidamente do que outras atividades. O Estadão ainda vai fazer testes do iPhone 14 para trazer um quadro mais fiel à realidade, com situações de uso misto de redes sociais, reprodução de vídeos, execução de jogos, ligações e streaming de mídia.

Confira, a seguir, quanto dura a bateria de cada modelo de iPhone 14 em diferentes testes, de acordo com a Apple.

iPhone 14

20 horas de reprodução de vídeo

16 horas de streaming de vídeo

80 horas de reprodução de áudio

iPhone 14 Plus

26 horas de reprodução de vídeo

20 horas de streaming de vídeo

100 horas de reprodução de áudio

iPhone 14 Pro

23 horas de reprodução de vídeo

20 horas de streaming de vídeo

75 horas de reprodução de áudio

iPhone Pro Max

29 horas de reprodução de vídeo

25 horas de streaming de vídeo

95 horas de reprodução de áudio