iPhone 14: veja tudo o que sabemos sobre o aparelho da Apple

A Apple tem evento marcado na próxima quarta-feira, 7, às 14 horas pelo horário de Brasília. Tudo indica que a apresentação vai revelar o novo iPhone da marca, tradicionalmente lançado no mês de setembro.

O iPhone 14, como pode ser chamado o dispositivo, deve preservar algumas características do seu antecessor. Analistas, no entanto, antecipam mudanças importantes que podem aparecer neste ano — para usuários e para o mercado.

Uma das novidades é que o iPhone mini está fora dos planos da Apple, devido ao baixo volume de vendas do modelo compacto nos últimos anos. Mas a companhia deve preservar o formato de quatro modelos à venda, alternando entre smartphones “normais” e Pro.

Além disso, uma troca importante no processador dos modelos pode diferenciar ainda mais os lançamentos de 2022: a Apple deve adicionar um chip atualizado apenas em dois dos quatro iPhones revelados.

Veja tudo o que se sabe sobre o iPhone 14.

Tela sempre ligada

De acordo com a Bloomberg, os novos iPhones devem estar equipados com a função de “tela sempre ligada”. O recurso, porém, deve ser exclusivo aos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, como devem ser chamados os smartphones mais poderosos da marca.

A ferramenta de tela sempre ligada faz com que o smartphone mantenha o display aceso mesmo quando inativo. A ideia é permitir que notificações e o horário, por exemplo, possam ser visualizados quando o smartphone estiver em repouso, sem precisar interagir com o aparelho. O desafio da tecnologia, no entanto, é conciliar a funcionalidade sem aumentar o consumo de bateria, principal defasagem do iPhone ante os concorrentes.

Processador

Os modelos “Pro”, mais turbinados da geração, devem receber o novo processador A16 Bionic, enquanto os modelos mais básicos devem trazer o antigo A15 Bionic, do iPhone 13. Se confirmado, esse movimento seria algo inédito para a Apple, que sempre incluiu novos chips nos modelos mais recentes lançados.

O movimento é uma amostra de como a crise de escassez de componentes de tecnologia (como processadores) pode estar afetando o principal produto da Apple, que, até o momento, não enfrentou grandes gargalos de produção.

Sem ‘franja’

Os modelos “Pro” do iPhone 14 também devem trazer uma “franja” menor, isto é, o entalhe no topo da tela que abriga a câmera frontal e o leitor biométrico Face ID. A façanha se dará por ajustes no desenho do aparelho, sem perda de funcionalidades.

Segundo analistas do mercado, os sensores devem ser separados em dois “furinhos” na tela. Mas o display, por meio da tecnologia Oled, vai criar uma “ponte” de pixels desligados (pretos) para juntá-los em um único entalhe, sem que o usuário note.

O entalhe foi apresentado em 2017 pelo iPhone X, que recebia o novo sensor facial em substituição ao Touch ID (leitor biométrico de dedos).

Entalhe no topo da tela do iPhone X (e sucessores) é para abrigar a câmera de selfie e o leitor facial de autenticação Foto: Thomas Peter/Reuters - 31/10/2017

Câmera

De acordo com Kuo, os modelos de 2022 podem trazer uma diferenciação ainda maior entre os modelos mais caros e mais baratos. Isso porque, nos últimos lançamentos, o conjunto de câmeras e o tamanho da tela têm sido um dos principais pontos de destaque entre os modelos.

A partir deste ano, as câmeras traseiras do Pro devem crescer ainda mais de tamanho e chegar a 48 megapixel de resolução. O resultado será melhor qualidade nas fotografias e vídeos de até 8K. Especialistas dizem que, para o iPhone, esse será o maior salto em qualidade de imagem.

Memória

Um exemplo, de acordo com o MacRumors, é que todos os modelos ganharão memória de 6 GB de RAM. No iPhone 14 Pro e iPhone Pro Max, a memória chamada LPDDR (espécie de configuração de redução no consumo de energia do processamento) deve ter o dobro da velocidade e 30 vezes mais eficiência do que os aparelhos fora da linha Pro.

Conexão por satélite

A eventual chegada do modem Snapdragon X65 10 Gigabit 5G, da Qualcomm, permite conexão por satélite, o que vai de encontro a rumores de que a Apple poderia adotar funcionalidade no iPhone.

Com conexão por satélite, o smartphone da marca poderá realizar ligações de emergência em qualquer parte do planeta, inclusive em áreas sem telefonia móvel.

Cor roxa

Uma novidade que pode chegar para a família do iPhone 14 é a cor roxa para os modelos mais turbinados, juntando-se ao grafite, prateado, dourado e azul-marinho.