iPhone 15: Apple mudou o conector do celular, mas isso é uma boa notícia; leia análise

THE WASHINGTON POST - O iPhone está trocando os conectores e cabos de carregamento de novo. Sim, a troca vai ser irritante, mas, no final das contas, pode melhorar nossas vidas.

Com o iPhone 15, a Apple está abandonando o conector Lightning que usamos desde 2012, quando a empresa lançou o iPhone 5. Ele está sendo substituído por um conector chamado USB-C que você já deve conhecer de laptops, tablets ou da maioria dos telefones Android.

Isso significa que, se você comprar o iPhone mais recente, acabará substituindo todos os carregadores espalhados pela sua casa, carro e escritório. A troca pode ser incômoda: talvez você precise de novos fones de ouvido, se os seus não forem sem fio, ou pelo menos novos adaptadores, se quiser continuar usando os que já possui. Veja abaixo meu conselho sobre como conviver com cabos USB-C, que seguem algumas regras próprias.

Não quer lidar com isso agora? Não há pressa: Além da mudança de porta, não há muitos recursos de destaque no iPhone 15 que valham uma atualização, e os iPhones mais antigos continuarão carregando com seus cabos existentes por um longo tempo. Em alguns anos, talvez o carregamento sem fio - que já faz parte do iPhone - seja comum o suficiente para que você possa pular essa confusão.

Essa é a terceira troca de cabos na vida do iPhone, sem contar quando ele também abandonou o conector de fone de ouvido em 2016. No final das contas, o que mais me irrita é o fato de o iPhone ter demorado tanto para adotar o cabo usado pelo resto do mundo dos eletrônicos.

O USB tipo C é poderoso e campeão dos conectores. Não importa a maneira como você o insere: não há “para cima” ou “para baixo” em nenhuma das extremidades. Os cabos USB-C podem ser baratos como chips. E, dependendo do cabo, seu iPhone também pode carregar e transferir dados mais rapidamente.

Continua após a publicidade

A maior vantagem é que você terá menos cabos para se preocupar. Você poderá carregar o iPhone com o mesmo cabo que bilhões de outros telefones, laptops e tablets. Você pode fazer amizade com um usuário de Android (sim, isso é permitido) e pegar emprestado o cabo dele.

iPhone 15 chegou com entrada USB-C de carregamento Foto: Apple/Reprodução

Imagine sair de férias e levar na mala apenas um cabo de carregamento. Você pode simplesmente conectar seu iPhone ao carregador USB-C do laptop e ele deve funcionar perfeitamente (isso não funcionará se você também tiver um Apple Watch, que usa outro cabo proprietário).

Isso também é melhor para o meio ambiente, pois acabaremos comprando menos cabos de uso único. A Comissão Europeia estima que um carregador comum economizará 11 mil toneladas de lixo eletrônico por ano somente na Europa.

Mas há aspectos da mudança que podem ser confusos ou até mesmo caros. Por exemplo: Nem todos os cabos USB-C são iguais.

Por que o iPhone está mudando para USB-C?

A Apple apresentou a mudança como uma forma de aderir a um “padrão universalmente aceito”. Mas, na verdade, ela não teve escolha: a União Europeia aprovou uma lei que exige plugues iguais até 2024 para reduzir o lixo eletrônico e facilitar a vida dos consumidores.

Continua após a publicidade

O resto do mundo dos smartphones passou a usar o plugue USB-C por volta de 2016. Por que o iPhone demorou tanto para abandonar seu cabo Lightning? Na verdade, a Apple já mudou seus laptops e iPads para o USB-C. Mas a empresa é conhecida por não fazer nada que possa facilitar a mudança para telefones Android. No passado, a Apple chegou a criticar a ideia de abandonar o Lightning por gerar muito lixo eletrônico e estabelecer um precedente perigoso ao permitir que legisladores tomassem decisões sobre o design de produtos. Mas agora está tudo certo.

Existe apenas um tipo de cabo USB-C?

Não. O USB-C é apenas um formato padronizado de plugue e porta. Os cabos podem ter a mesma aparência, mas podem ter recursos muito diferentes e, infelizmente, pode ser difícil diferenciá-los.

Todos os cabos USB-C suportam carregamento. Mas alguns têm até 240 watts de potência, o que significa que podem carregar um dispositivo muito mais rapidamente do que um que tenha menos potência.

Cabos USB-C são os mais usados em aparelhos eletrônicos no mundo Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Os cabos também variam muito em relação à velocidade com que transferem dados. Alguns cabos USB-C podem fazer isso a 80 gigabits por segundo, ou Gbps, permitindo que eles conectem computadores a monitores de alta resolução.

O cabo que vem na caixa de um dispositivo geralmente é capaz de carregá-lo na taxa máxima possível. Portanto, guarde esse cabo e, se você for muito organizado, uma dica é rotular para não se perder em meio aos outros dispositivos.

Continua após a publicidade

Como escolho o cabo USB-C correto?

Os preços dos cabos USB-C podem variar muito. Não é necessário gastar muito em um cabo com transferências de dados super-rápidas se você só vai conectá-lo ao carregador do iPhone ao lado da sua cama.

Mas você também quer um cabo que não superaqueça ou pegue fogo, por isso recomendo que escolha uma marca de boa reputação ou um que indique que foi certificado por um grupo comercial chamado USB Implementers Forum, ou USB-IF.

Como você pode saber do que um cabo USB-C é capaz? Procure perto da parte do plugue do cabo um pequeno logotipo com dois números: o de cima indica a velocidade com que ele pode transferir dados e o de baixo indica a quantidade de energia que ele pode transportar. Nem todos os cabos incluem essa etiqueta, mas geralmente eles listam pelo menos as especificações de potência e velocidade na caixa ou no site.

Para a maioria dos usuários do iPhone, cerca de 20 watts de potência é suficiente - é o que um carregador padrão da Apple fornece. Quanto à transferência de dados, hoje em dia a maioria das pessoas transfere dados do iPhone via Wi-Fi, portanto a velocidade não é realmente crítica.

Como posso usar um cabo USB-C com segurança?

Seu iPhone gerenciará automaticamente a quantidade de energia que entra nele. Portanto, você pode conectar um iPhone ao carregador USB-C de alta potência do seu laptop (independentemente da marca) sem se preocupar com a possibilidade de ele explodir.

Continua após a publicidade

Lembre-se: é melhor não aquecer seu telefone durante o carregamento, pois isso pode degradar a bateria.

E quanto a tocar a extremidade de um cabo USB-C? A parte “ativa” do plugue está, na verdade, escondida dentro da proteção de metal que você vê. Eu não recomendaria colocar migalhas nesse pequeno orifício, mas você não precisa tratá-lo de forma diferente do seu antigo cabo Lightning.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast especial do 'Estadão'

O que devo fazer com todos os meus cabos Lightning antigos do iPhone?

Não jogue fora todos os seus cabos ainda se você tiver AirPods antigos ou outros produtos da Apple. Eles ainda são carregados pelo cabo Lightning.

Mas se você realmente não quiser mais usar o Lightning, dê os cabos a um amigo que tenha um iPhone mais antigo ou leve-os a um local de reciclagem de lixo eletrônico.

No entanto, talvez valha a pena manter a caixinha de carregamento. Você pode comprar cabos com o plugue USB-C em um e o antigo plugue USB-A no outro. Saiba que as caixas menores menores, como os que a Apple costumava incluir com os iPhones, consomem menos energia, o que significa que a carga será mais lenta. /TRADUZIDO POR ALICE LABATE