iPhone 15: cabo USB-C errado pode estragar o celular; veja cuidados

THE NEW YORK TIMES - O iPhone 15 chegou com uma grande mudança que certamente vai incomodar muitos de nós. Depois de algum tempo porém, vamos dar um suspiro de alívio.

Para cumprir as recentes regulamentações europeias, o iPhone 15, apresentado na terça-feira, 12, abandonou o conector Lightning, que tem sido o método de carregamento do iPhone há 11 anos. Em seu lugar, haverá um conector diferente: USB-C.

Para o usuário comum de tecnologia, a mudança não é divertida. Isso significa que, quando os clientes da Apple comprarem seus próximos iPhones, eles não poderão mais conectar todos os acessórios Lightning que colecionam, como cabos de carregamento, bases para alto-falantes e fones de ouvido. Eles terão que substituí-los por novos produtos que usam conectores USB-C para serem conectados aos novos iPhones.

Essa transição parece um pouco como um déjà vu. Em 2012, a Apple eliminou o conector de 30 pinos relativamente volumoso dos iPhones para mudar para o Lightning, uma tecnologia de carregamento mais fina e rápida, que tornou obsoletos muitos alto-falantes e carregadores.

O que é diferente desta vez é que a maioria de nós já tem um cabo USB-C. Fones de ouvido modernos, consoles de jogos e muitos laptops, incluindo os MacBooks da Apple, há muito tempo adotaram o USB-C como porta de carregamento padrão. O iPhone foi um dos que resistiam.

Por que isso está acontecendo agora? No ano passado, a União Europeia anunciou um mandato que exige que todos os fabricantes de smartphones adotem o USB-C como um conector de carregamento comum até 2024. Em teoria, isso permitirá que os consumidores comprem menos cabos de energia, o que, segundo os reguladores, poderia reduzir o desperdício ambiental. Thierry Breton, um comissário europeu envolvido na legislação, disse no LinkedIn este mês: “Um carregador comum é senso comum”.

Portanto, estamos caminhando para uma era de padronização em que um tipo de carregador funciona com a maioria dos nossos eletrônicos, o que seria o ideal. Muitos de nós estamos familiarizados com o cenário em que alguém está carregando um cabo de iPhone, mas um membro da família ou amigo precisa de um cabo diferente (provavelmente um USB-C) para reabastecer seu telefone ou computador que não seja da Apple. Esses dias, em teoria, não existirão mais.

A mudança dos iPhone com entrada Lightning para USB-C é uma mudança maior do que se imagina Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mas, como sempre acontece em qualquer grande mudança tecnológica, isso não é tão simples quanto parece. Novos perigos estão por vir, inclusive a possibilidade de destruir seu telefone com o cabo USB-C errado, dizem os especialistas em reparos de telefones. Se você vai carregar apenas um cabo, é mais importante do que nunca ser criterioso com o que você compra.

“Danos ao carregador são reais”, disse Jessa Jones, proprietária da iPad Rehab, uma loja de reparos de celulares e tablets. “É muito comum e é algo com que você precisa estar atento.”

Aqui está o que você deve saber:

Nem todos os cabos USB-C são iguais

O primeiro passo é parar de pensar nos cabos de carregamento modernos como fios burros.

Carregadores de alta qualidade são essencialmente eletrônicos com pequenas placas de circuito dentro deles. No cabo Lightning oficial da Apple, há dois chips: Um autentica que o cabo é fabricado pela Apple, enquanto o outro atua como um fusível que isola os danos ao carregador. No caso de uma oscilação de energia, por exemplo, apenas o carregador seria destruído, e não o telefone em si, diz Jessa.

O problema com os cabos USB-C é que, embora geralmente tenham a mesma aparência, os cabos mais baratos e de baixa qualidade não oferecem essa proteção para seu dispositivo. Eles podem ter o conector oval correto, mas, por dentro, não têm chips para proteger seu telefone.

Portanto, se você precisar de um cabo USB-C, não pegue nenhum cabo barato, como os que você encontra em postos de gasolina. Invista em um cabo durável de uma empresa de boa reputação. Marcas como Anker, Belkin e Amazon Basics são bem conhecidas por seus cabos de alimentação de alta qualidade, de acordo com John Bumstead, proprietário da RDKL, uma loja de reparos que recondiciona MacBooks. Compre os cabos de varejistas confiáveis ou diretamente das próprias marcas - e evite comprar cabos usados.

Tenha cuidado com o que você conecta

Muitos cabos USB-C não têm chips para restringir a corrente que alimenta seu telefone. Portanto, se você conectá-lo a uma fonte que carrega com uma voltagem mais alta do que a aceita pelo telefone, poderá eletrocutá-lo, explica Jessa.

A lição aqui é ter cuidado com o que você conecta ao seu cabo. Aquelas portas USB embutidas nos assentos dos aviões, nas paredes dos quartos de hotel ou nos consoles dos carros são um grande problema, pois não se sabe ao certo quais são suas taxas de carregamento. É mais seguro conectar seu cabo USB-C somente em um carregador de alta qualidade que proteja seu telefone. A Wirecutter recomenda os blocos de energia USB-C da Anker, RAVPower e Spigen que fazem um bom trabalho ao reabastecer seu telefone rapidamente sem danificá-lo.

Sempre há a opção sem fio

Para os proprietários de iPhone que não planejam fazer um upgrade imediato, mas precisam de novos carregadores, a alternativa mais econômica do que comprar outro cabo Lightning é optar pela tecnologia sem fio. A obrigatoriedade da UE se aplica somente aos fios que se conectam diretamente aos dispositivos - não aos dispositivos de carregamento sem fio que reabastecem o telefone por indução magnética, como o MagSafe em forma de disco da Apple, que se magnetiza na parte de trás do telefone, ou os suportes e almofadas de carregamento sem fio de marcas como Mophie, Anker e Belkin. Portanto, essas são boas compras para o futuro próximo.

Conclusão

Desde que você tenha um cabo robusto e uma boa base de carregamento, provavelmente ficará satisfeito com essa transição. O padrão de carregamento USB-C é mais rápido na transferência de dados do que o Lightning, e pode até haver algumas vantagens interessantes, como a capacidade de conectar seu telefone diretamente a um monitor externo para ver fotos.

Mais importante ainda, quando estiver viajando ou se deslocando, você não precisará mais carregar um monte de fios na bolsa e, se deixar o cabo em casa, é provável que esteja perto de alguém que esteja carregando o mesmo cabo. /TRADUZIDO POR ALICE LABATE