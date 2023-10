iPhone 15 esquentou? Saiba o que fazer para esfriar o celular

Usuários do iPhone 15 relataram superaquecimento em seus celulares desde o lançamento do novo modelo, em setembro passado. No dia 3 de outubro, a Apple reconheceu que os smartphones dessa geração estão apresentando problemas de aumento de temperatura e anunciou medidas para corrigir o problema.

Ao contrário do que alguns imaginaram, o aquecimento não está relacionado ao titânio presente no exterior do celular (exclusivo do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) ou à mudança do cabo de carregamento para a entrada USB-C, mas sim ao novo sistema operacional, o iOS 17.

Ao longo do mês de outubro, apps como Instagram, Uber e a própria Apple tomaram ações para impedir o aumento de temperatura nos telefones e resolver esse problema.

Confira a seguir algumas dicas sobre o assunto e saiba o que fazer para evitar o superaquecimento.

Atualize aplicativos

Uber e Instagram receberam atualizações para evitar o superaquecimento do iPhone 15. Baixar a nova versão desses aplicativos é uma das ações que pode ajudar a evitar o aumento de temperatura.

Para fazer a atualização, acesse a App Store e busque pelo nome do aplicativo que deseja instalar a nova versão. Em seguida, clique no botão “Atualizar” e espere até que o download seja concluído.

Jogue por tempo limitado

Usar muito processamento do celular, o que acontece quando jogamos ou assistimos vídeos por um longo período com o brilho máximo, também é um fator responsável pelo superaquecimento de smartphones.

Sendo assim, é recomendável intercalar os períodos de jogos com um tempo de “descanso” para o celular. A prática pode evitar o aumento de temperatura e prevenir danos de longo prazo no smartphone.

Desative funções em segundo plano

Se não estiver usando o bluetooth ou GPS, o mais recomendável é desativar essas operações quando não estão em uso. Manter funções e abas abertas em segundo plano no celular faz com que esse aparelho gaste mais energia “trabalhando”, o que pode resultar em aquecimento.

Use o iPhone nos momentos certos

Carregadores que recarregam o celular em pouco tempo podem gerar um aquecimento no dispositivo. Ao mesmo tempo, em certos momentos, como durante o backup, o iPhone usa muito processamento, o que pode contribuir para o aumento da temperatura.

Por isso, é importante evitar o uso do celular nessas ocasiões. A prática permite que o smartphone não use ainda mais de seu processamento e evita que a temperatura do dispositivo suba.

Atualize o iOS 17

A Apple afirmou que o aumento de temperatura está relacionado a um problema no sistema operacional e buscou soluções para evitar o superaquecimento no iPhone 15. Uma destas soluções foi atualizar o iOS 17 para versões mais recentes.

Para atualizar o seu sistema operacional, é necessário acessar a sessão de “Ajustes”, clicar no botão “Geral” e, em seguida, escolher a opção “Atualização de Software”.

No entanto, antes de fazer essa tarefa, faça o backup dos dados que estão presentes no seu celular. Para isso, clique em “Ajustes”, selecione “iCloud” e escolha a opção “Fazer Backup”. Se possível, confira também se suas conversas do WhatsApp estão salvas e faça o backup de imagens e vídeos no Google Photos.