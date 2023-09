iPhone 15 está até R$ 1,5 mil mais barato na comparação com antecessor no Brasil

Apresentado nesta terça-feira, 12, pela Apple, o iPhone 15 vai ser vendido no Brasil com preço inferior na comparação com o valor de estreia do iPhone 14, lançado em 2022. Ainda não há data para o início das vendas do novo celular no País.

Os preços do iPhone 15 começam em R$ 7.499,00 e vão até R$ 13.999, a depender do modelo e da capacidade de armazenamento. No ano passado, os preços partiam de R$ 7.599,00 e seguiam até R$ 15.499,00 para o iPhone 14.

A maior queda no preço está nos celulares mais avançados. A redução pode chegar a R$ 400 entre o iPhone 14 Pro Max de 128 GB e o iPhone 15 Pro Max de 256 GB, que, neste ano, é o aparelho com a menor capacidade disponível à venda — ou seja, possui mais memória que o antecessor e por um preço menor.

Na versão mais avançada possível, o iPhone 14 Pro Max de 1 TB era vendido a R$ 15,5 mil. Hoje, o equivalente iPhone 15 Pro Max de 1 TB sai por R$ 14 mil. Ou seja, o consumidor pode levar um aparelho mais avançado por R$ 1,5 mil a menos.

Os modelos de entrada, no entanto, não têm uma diferença tão gritante. O iPhone 15 de entrada, com 128 GB sai por R$ 7,5 mil, enquanto o iPhone 14 equivalente era de R$ 7,6 mil — diferença de R$ 100.

A razão para a queda do preço está no dólar, cuja moeda desvalorizou em relação ao real nos últimos meses. Como o iPhone é um aparelho com peças importadas no Brasil, o produto está sujeito às oscilações do câmbio nacional.

iPhone 15 Pro traz atualização no conjunto de câmeras, que podem ter zoom óptico de 5x

iPhone 14 vs. iPhone 15 durante o lançamento

Abaixo, veja uma comparação com os preços do iPhone 14 (2022) com o iPhone 15 (2023) no momento do lançamento dos dois celulares no Brasil.

iPhone 14: a partir de R$ 7,6 mil em 2022;

a partir de R$ 7,6 mil em 2022; iPhone 14 Plus: a partir de R$ 8,6 mil em 2022;

a partir de R$ 8,6 mil em 2022; iPhone 14 Pro: a partir de R$ 9,5 mil em 2022;

a partir de R$ 9,5 mil em 2022; iPhone 14 Pro Max: a partir de R$ 10,5 mil em 2022;

a partir de R$ 10,5 mil em 2022; iPhone 15: a partir de R$ 7,3 mil em 2023;

a partir de R$ 7,3 mil em 2023; iPhone 15 Plus: a partir de R$ 8,3 mil em 2023;

a partir de R$ 8,3 mil em 2023; iPhone 15 Pro: a partir de R$ 9,3 mil em 2023;

a partir de R$ 9,3 mil em 2023; iPhone 15 Pro Max: a partir de R$ 10,1 mil em 2023;

No ano passado, o iPhone 14 recebeu os mesmos preços que o iPhone 13 no momento do lançamento.

Como é o iPhone 15?

O iPhone 15 e o irmão maior (iPhone 15 Plus, com tela de 6,7 polegadas) receberam a Ilha Dinâmica, recurso que reúne no topo da tela o leitor biométrico de rosto (Face ID) e a câmera de selfie, ao mesmo tempo em que notificações são integradas ao entalhe da tela. A ferramenta foi lançada no ano passado como exclusiva do iPhone 14 Pro.

Além disso, a câmera principal cresceu. Agora, a lente principal passa a ter 48 megapixels (MP), em comparação aos 12 MP da versão passada. A lente de 48 MP também já havia sido antecipada para a versão “Pro” do iPhone 14, revelado no ano passado.

O chip do iPhone 15 e iPhone 15 Plus é o A16 Bionic, também utilizado no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Já nas versões do iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, os novos celulares trazem acabamento lateral em titânio, atualizações nas câmeras traseiras (incluindo zoom óptico de 5x, exclusivo para o Pro Max), o novo processador A17 Pro e o novo Botão de Ação, localizado na lateral do aparelho para realizar tarefas rápidas.

Para os quatro modelos, porém, há uma novidade em comum: a nova entrada de carregamento para o formato USB-C, abandonando a entrada Lightning depois de 11 anos. Essa era uma exigência da União Europeia para todos os dispositivos eletrônicos vendidos na região.

Apesar da obrigação, a companhia americana disfarçou a mudança, dizendo que o USB-C faz parte de aparelhos da Apple, como os MacBooks e iPads, há alguns anos.