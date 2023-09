iPhone 15: Quais os melhores e piores anúncios do evento da Apple?

A Apple realizou nesta terça-feira, 12, seu principal evento do ano, batizado de “Wonderlust”. Nele, a gigante apresentou a nova família do iPhone 15 e novas versões do relógio Apple Watch. Chamaram a atenção a nova entrada USB-C, que aparece pela primeira vez no iPhone, e a popularização do recurso Ilha Dinâmica.

Outros anúncios, no entanto, não empolgaram tanto, como a nova versão do Apple Watch Ultra e a armação de titânio do iPhone 15 Pro. Veja abaixo os melhores e piores anúncios do evento da Apple.

Melhores anúncios da Apple

1. Ilha Dinâmica para todos

A grande novidade do iPhone 14, no ano passado, foi o recurso batizado de Ilha Dinâmica (ou Dynamic Island), que funciona por meio da integração entre o hardware (conjunto de câmera de selfie e Face ID) e o software do aparelho, algo que reforça a reputação da Apple de saber combinar profundamente os dois lados da mesma moeda.

A novidade virou uma nova central de notificações do iPhone. É ali que o telefone indica quando você conecta fones de ouvido, quando a bateria cai abaixo dos 20% ou quando alguém está ligando. Cada uma das notificações varia em tamanho e função conforme o recurso ou app em uso — como o nome indica, é um recurso dinâmico. No entanto, ela foi lançada apenas com os modelos Pro no ano passado.

Com a família iPhone 15, a ilha está presente em todos os modelos e não é necessário pagar mais caro por um recurso que mudou o iPhone de patamar. Bola dentro da Apple.

Ilha Dinâmica estará em todos os modelos do iPhone 15 Foto: Apple/Reprodução

2. Câmeras do iPhone 15 Pro

A Apple tem deixado os principais avanços em câmeras para os celulares topo de linha da marca, ou seja, os “Pro” e “Pro Max”. Neste ano, essa máxima se mantém — e as novidades são empolgantes.

O iPhone 15 Pro (e o irmão “Max”) permite fotos em seis diferentes modos: macro, 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm e 48 mm, com melhor entrada de luz, cores mais vivas e maior velocidade no clique. Além disso, a câmera traseira do iPhone 15 Pro Max permite zoom óptico de 5x, graças ao salto na lente telefoto, que simula uma lente de 120 mm.

A Apple afirma que o conjunto de câmeras do iPhone vai permitir, também, a captura de “vídeos espaciais”, que apresentam tridimensionalidade ao serem exibidos nos óculos Vision Pro, revelados pela Apple em junho passado e planejados para chegarem às lojas em 2024.

Resta ver se, nos próximos anos, essas novidades vão chegar para os modelos de entrada.

Novas câmeras do iPhone 15 Pro Max Foto: Apple/Reprodução

3. Finalmente chegou o USB-C

Foi com muita má vontade, mas a Apple finalmente adotou o padrão USB-C em seus celulares. A decisão é parte de uma exigência da União Europeia para os dispositivos eletrônicos que circulam na região, o que obrigou a Apple a seguir a determinação se quisesse manter seus aparelhos no bloco.

Presente em outros dispositivos da marca, como o iPad de 10ª geração e o MacBook, o USB-C substitui o conector Lightning, que fazia parte da família do iPhone desde 2012.

A mudança é o típico caso de “antes tarde do que nunca”, já que o USB-C permite carregamento mais veloz da bateria, além de permitir transferências de arquivos com taxas mais altas. O USB-C pode chegar a 40 Gbps de velocidade, enquanto o Lightning só suporta 480 Mbps.

Entrada USB-C agora está em todos os aparelhos da Apple Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Bônus: Apple se rende ao ‘Barbiecore’

A Apple já teve produtos rosa no passado, mas a gigante parece ter se rendido à onda da Barbie em 2023. No evento desta terça, foram apresentados o Apple Watch Série 9 e o iPhone 15 em rosa. São bonitos e fogem da obviedade de eletrônicos pretos e metálicos.

Aparelhos rosa foram destaque no evento da Apple Foto: Apple/Reprodução

Os piores anúncios da Apple

1. Armação de titânio

Uma das novidades do iPhone 15 Pro é um acabamento em titânio na lateral, mas ela acrescenta pouco ao celular. Não faz nenhuma diferença estética e a mudança no peso é mínima - são cerca de 20 gramas a menos em relação à família 14 Pro. Parece uma atualização apenas para constar na lista de anúncios.

The iPhone 15 Pro is displayed during an announcement of new products on the Apple campus, Tuesday, Sept. 12, 2023, in Cupertino, Calif. (AP Photo/Jeff Chiu) Foto: AP / AP

2. Apple Watch Ultra 2

O Apple Watch Ultra foi apresentado no ano passado como um relógio para esportes radicais, como escalada e mergulho. É um smartwatch para um público menor, com necessidades específicas.

A versão revelada neste ano, batizada de Apple Watch Ultra 2, traz pouco para justificar uma troca ou tentar expandir esse leque de potenciais compradores: há um novo processador, tela com 3 mil nits e localizador mais preciso, entre outras novidades.

Nada disso, porém, empolga. A sensação é a de que um sucessor poderia esperar mais um ou dois anos para ser lançado.

3. Pulseira FineWoven

A Apple desenvolveu uma pulseira nova para o relógio inteligente da marca. Batizada de FineWoven, o produto é de material 68% reciclado após consumo, tem brilho discreto e tem toque que “se assemelha ao da camurça”, diz a empresa. Aqui, a ideia é substituir as pulseiras de couro antes vendidas.

O esforço em diminuir a pegada de carbono dos produtos é importante, mas, durante a apresentação, o anúncio acabou dando destaque demais para um recurso que muita gente sequer vai conhecer.