A Apple tem encontro marcado com o público nesta terça-feira, 12, para apresentar novidades de seu ecossistema de produtos, incluindo o iPhone 15, novo celular da marca. O aparelho deve chegar em quatro versões e com novidades na tela e no conector. Além do iPhone, é esperada a apresentação de duas novas gerações do relógio inteligente da marca, além de novos fones de ouvido. Tudo isso será mostrado em um evento direto da sede da Apple, em Cupertino, Califórnia.

Com a chegada dos dispositivos se aproximando, ficam algumas dúvidas para os mais ansiosos e curiosos. Quanto vai custar o novo iPhone? Quando ele chega no Brasil? Quais as cores dos aparelhos?

O Estadão selecionou essas e outras perguntas para tirar todas as dúvidas sobre os novos lançamentos da Apple abaixo:

Quando o iPhone 15 será lançado?

O novo iPhone deve ser lançado nesta terça-feira, no evento que a Apple vai realizar no Apple Park, sede da empresa na Califórnia, EUA. O encontro, marcado para às 14 horas (horário de Brasília) vai ter transmissão online e deve durar cerca de duas horas. Veja abaixo.

É na apresentação que o presidente da empresa, Tim Cook, vai mostrar os prováveis quatro modelos do iPhone 15 e as novidades que os aparelhos podem trazer, como a Ilha Dinâmica, que deve estar em todos os modelos e o aumento da resolução das câmeras da versão básica: de 12 megapixels para 48 megapixels.

Quando o iPhone 15 chega no Brasil?

No ano passado, os lançamentos começaram a chegar ao Brasil em outubro, pouco mais de um mês depois do lançamento nos Estados Unidos. A tendência deste ano é que a espera pelo iPhone 15 seja a mesma. Ou seja, provavelmente não será possível ter o novo aparelho nas lojas brasileiras antes de meados de outubro.

Quais as cores do iPhone 15?

As cores também costumam ser uma surpresa da hora do lançamento, mas alguns especialistas já deram pitacos sobre como o iPhone 15 pode chegar ao mercado neste ano.

Segundo o site especializado MacRumors, as versões tradicional e Plus do iPhone 15 devem ter cinco cores diferentes: azul, amarelo, preto, branco e coral. O veículo aposta, inclusive, que o cabo de carregamento dos aparelhos seja da mesma cor do celular, substituindo o clássico branco.

Já para as duas versões Pro, o site acredita que a Apple não deve inovar. Assim, as cores tradicionais prata, preto, dourado e azul escuro devem continuar na família.

O iPhone 15 ter entrada USB-C?

Provavelmente sim. As mudanças são esperadas há algum tempo pelo mercado depois da pressão feita pela União Europeia e de outros fabricantes terem adotado o padrão. Assim, o iPhone teria, pela primeira vez, uma porta comum a outras empresas de celulares.

Porque a Apple está mudando a entrada?

A entrada de padrão USB-C é parte de uma exigência da União Europeia para os dispositivos eletrônicos na região, o que obrigou a Apple a seguir a determinação se quisesse manter seus aparelhos no continente. A medida é uma tentativa de tornar os dispositivos eletrônicos mais sustentáveis, diminuindo a quantidade de componentes necessários (como carregadores de diferentes tipos) e incentivando a reciclagem de produtos que já são usados pela população.

O empurrão, então, forçou a Apple a abandonar a entrada Lightning no mundo inteiro, apresentada no iPhone 5 (em 2012). Esse deverá ser o primeiro ano em que a empresa vai adotar o padrão em seus celulares - ele já está presente em outros dispositivos da marca, como o iPad 10ª geração.

A Ilha Dinâmica, vista pela primeira vez nos modelos de iPhone 14 Pro, devem estar em todos os aparelhos de 2023 Foto: REUTERS/Andrew Kelly

Qual o preço do iPhone 15?

Ainda não é possível saber quais serão os preços do iPhone, mas especialistas projetam que o aparelho vai chegar ao mercado mais caro do que nos últimos anos.

Dan Ives, da WedBush, projeta um aumento de US$ 100 para o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, os modelos topos de linha da família. Esse seria o maior aumento de preço desde o iPhone X, lançado em 2017 por US$ 1 mil com design inédito, leitor biométrico facial e novo conjunto de câmeras.

No Brasil, os preços são anunciados apenas após o evento. No ano passado, o iPhone 14 tradicional foi anunciado aqui por cerca de R$ 7,6 mil, enquanto o iPhone 14 Pro Max começava a partir de R$ 10,5 mil.

Qual é o iPhone 15 mais barato da Apple?

Por tradição, a empresa lança quatro modelos diferentes que vão progredindo em tamanho e funções: o iPhone, iPhone Plus (adicionado à família no ano passado), iPhone Pro e iPhone Pro Max.

A linha Pro se destaca por ser o aparelho com as melhores características, com três lentes traseiras, processadores atuais e um maior aproveitamento de tela - tudo isso os torna os mais caros da linha. Ainda que não seja possível saber o preço do iPhone 15, é provável que o modelo mais “barato” seja a versão tradicional.

O que mais a Apple deve lançar no evento?

A Apple também deve apresentar uma nova geração de seu relógio inteligente, o Apple Watch. No ano passado, a novidade foi a o lançamento de um modelo Ultra na família, voltado para prática de esportes. A tendência de ter versões com diferentes finalidades deve se manter esse ano.

Além disso, a empresa também pode mostrar seus novos fones de ouvido sem fio. Os AirPods Pro, modelo que pode ser atualizado pela empresa, não deve ser muito diferente dos que já existem, mas a ideia é trazer mais funções de saúde para o aparelho.