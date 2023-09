O principal evento da Apple do ano está prestes a acontecer. Nesta terça-feira, 12, a empresa vai realizar o evento “Wonderlust”, que deve apresentar seu novo modelo de smartphone, o iPhone 15, a partir das 14 horas (horário de Brasília). O aparelho, que deve chegar novamente em quatro versões, vai ser o centro das atenções da apresentação na sede da marca, na Califórnia, que também deve mostrar ao mundo um novo Apple Watch e uma nova geração de AirPods, os fones de ouvido sem fio da marca.

A família do iPhone 15 pode apresentar mudanças já esperadas há algum tempo pelo mercado, como a entrada de padrão USB-C. A substituição do padrão Lightning é parte de uma exigência da União Europeia, que quer padronizar os dispositivos eletrônicos na região. O empurrão deve forçar a Apple a abandonar a entrada Lightning no mundo inteiro, apresentada no iPhone 5 (em 2012).

Segundo analistas, essas alterações podem incentivar o que chamam de “superciclo de troca”, no qual os usuários esperam o momento correto para comprar um novo dispositivo. A expectativa da Apple é que esse movimento impulsione as vendas do novo celular.

Outros detalhes também estão previstos. A Ilha Dinâmica, entalhe que abriga o leitor facial e câmera de selfie, deve ser expandida para todos os quatro modelos de iPhone deste ano depois do sucesso nos modelos Pro. Além disso, a resolução das câmeras traseiras do iPhone 15 e iPhone 15 Plus deve subir de 12 MP para 48 MP. Até então, essas novidades eram exclusivas do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, lançados no ano passado.

Os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max também devem ser os únicos a vir com um novo processador, assim como no lançamento anterior. Batizado de A17 Bionic, o chip traz, pela primeira vez, a tecnologia de 3 nanômetros. O componente deve fornecer um salto grande em eficiência energética e velocidade e chega em meio à perda de mercado da Apple na China, depois que a Huawei conseguiu desenvolver um chip de 7 nanômetros sem importar matéria prima de outros países.

Vestíveis

Continua após a publicidade

A Apple também deve apresentar uma nova geração de seu relógio inteligente, o Apple Watch. No ano passado, a novidade foi a adição de um modelo Ultra na família, voltado para prática de esportes. A tendência de ter versões com diferentes finalidades deve se manter esse ano.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast do 'Estadão'

De acordo com Mark Gurman, especialista da marca para a agência de notícias Bloomberg, o novo relógio vai ser atualizado nos seus dois segmentos: Series 9 e uma espécie de “Ultra 2″. Para a continuação da família tradicional, o dispositivo deve trazer poucas alterações, com caixas nos tamanhos de 41 milímetros e 45 milímetros. O design também deve seguir o modelo do ano passado, com tela mais próximas da borda.

Já na segunda geração do Apple Watch Ultra, é esperada uma versão com 49 milímetros e a adição de caixa de cor preta, além da tradicional prata que já existe. Segundo Gurman, as mudanças neste ano devem focar no funcionamento do aparelho, com a mudança do chip que equipa o relógio. É a primeira vez que o componente recebe uma atualização desde 2020.

Além disso, a empresa também pode mostrar seus novos fones de ouvido sem fio. Os AirPods Pro, modelo que pode ser atualizado pela empresa, não deve ser muito diferente dos que já existem, mas a ideia é trazer mais funções de saúde para o aparelho.

Com melhoria na conexão e sincronização do dispositivo, Gurman afirma que os AirPods Pro vão poder monitorar a temperatura corporal e ajudar em testes de audição em atualizações posteriores.

O evento deve marcar também a chegada definitiva do novo sistema operacional da marca, o iOS17.