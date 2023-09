iPhone 15: veja quais modelos do celular e do relógio da Apple saem de linha

A Apple apresentou nesta terça-feira, 12, durante seu evento anual, os quatro novos modelos de iPhone: o iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. Com a chegada dos novos celulares, a empresa atualizou o catálogo de aparelhos e alguns modelos antigos não serão mais vendidos nas lojas oficiais (embora ainda estejam disponíveis no varejo).

Globalmente, a chegada da nova família de iPhone fez com que a empresa deixasse de vender oficialmente os modelos iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Veja os iPhones que estão à venda Foto: Apple/Reprodução

Enquanto isso, os celulares da marca que estão disponíveis nas lojas oficiais são o iPhone SE, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 14 Plus e todos os modelos da nova linha de iPhones 15, com preços que podem ir até R$ 14 mil.

Alcântara: o desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast especial do 'Estadão'

Os Apple Watches também foram afetados, e os que saíram de linha este ano foram o Watch Series 8, Watch Ultra e o Watch Nike.

Continua após a publicidade

Em contrapartida, novos modelos foram anunciados no evento e já estão à venda no site oficial, estes são o Watch Series 9 e o Watch Ultra 2, com preços que podem ir até R$ 9,7 mil. O Watch SE, apesar de não ser recém-anunciado, permanece no catálogo.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani