iPhone 16 com bateria fraca? Usuários reclamam de consumo excessivo do novo smartphone da Apple

“Estou tendo uma duração de bateria horrível com meu novo 16 Pro Max”, escreveu o usuário em um fórum online. “Atualizei de um 15 Pro Max que tinha uma saúde de bateria de 99% quando o vendi. Com a Apple prometendo uma autonomia de bateria melhor para o 16, eu estava animado para ver quanto tempo a mais de uso eu teria. O resultado? Agora tenho de 50 a 60% do tempo a menos entre as cargas em comparação com o que eu tinha com meu 15 Pro Max de um ano de idade. Realmente decepcionante.”

Embora muitos relatos sejam de usuários do iPhone 16, o problema parece afetar também modelos mais antigos com o iOS 18. Usuários de iPhones 15 Pro e 14 Pro também reclamaram de drenagem excessiva de bateria após a atualização do sistema operacional.