iPhone 6, 6s, 6s Plus e SE vão ficar sem WhatsApp a partir desta segunda? Entenda

Nos últimos dias, donos de modelos mais antigos do celular da Apple ficaram assustados com rumores que circularam em redes sociais. Especulou-se que os modelos iPhone 6S, 6S Plus e SE (primeira versão) perderiam suporte ao WhatsApp a partir desta segunda-feira, 31. No entanto, trata-se de uma informação falsa e os modelos continuarão a ter suporte ao mensageiro.

Todos os anos, o WhatsApp revisa quais são os sistemas operacionais que são compatíveis com o aplicativo e tira da lista os aparelhos com versões mais desatualizadas do software. Isso ocorre porque as versões velhas de sistemas operacionais perdem a capacidade de suportar novos recursos de segurança e outras ferramentas do mensageiro.

Apesar dos boatos, o site do WhatsApp informa que o app oferece suporte a modelos de iPhone a partir do iOS 12 - procurada pelo Estadão, a empresa confirmou a informação. Isso significa que 6s, 6s Plus e SE estão tranquilos, pois esses modelos têm suporte até o iOS 13. Não apenas isso: o iOS 12 garante suporte também para iPhone 6, iPhone 6 Plus e iPhone 5s.

Android também vai ficar sem WhatsApp?

No site, o WhatsApp também informa que atualmente oferece suporte aos aparelhos com sistema operacional Android 4.1, mas que a partir do dia 24 de outubro deste ano, o app será compatível somente com a versão do Android 5.0 e posteriores.

