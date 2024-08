iPhone SE: Apple planeja lançar celular mais barato em 2025 e ‘sacudir’ vendas; entenda

Desde o ano de 2022, a Apple não lançou um novo modelo de iPhone SE, linha considerada de entrada e mais acessível para o consumidor. Agora, de acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, especialista em produtos da marca, o começo do ano que vem deve trazer um novo modelo para a família dos “baratinhos” da Apple.

Segundo Gurman, o modelo será visualmente parecido com o iPhone 14. Além disso, ele suportará a Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial generativa da empresa que trará mecanismos como a reescrita e correção de textos e a checagem de gramática em e-mails, além da criação de imagens a partir de comandos específicos.

Outras boas apostas podem ser uma Siri mais inteligente e ferramentas de edição de fotografias e vídeos mais evoluídas. Até agora, acreditava-se que a Apple Intelligence estaria disponível apenas para os modelos de smartphone iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 16. Ainda não se sabe ao certo, porém, como funcionará o serviço. Enquanto alguns rumores apontam que a Apple Intelligence operará com base em assinatura, outros sugerem que se tratará de uma integração intrínseca ao aparelho.

Especula-se ainda que o novo iPhone SE, que seria a 4ª geração do produto, contará com apenas uma câmera traseira e com o mecanismo de biometria facial Face ID. O corpo do celular será de metal e a traseira, de vidro, indicam imagens vazadas do smartphone.

Para além da nova linha de iPhones SE, a Apple está também desenvolvendo uma linha SE do Apple Watch. Desta vez, o dispositivo será feito de plástico, com o objetivo tanto de cortar custos quanto de se tornar mais atraente para crianças.

Conforme reporta Gurman, a caixa de alumínio que envolve o Apple Watch comum custa aproximadamente US$ 5. Por sua vez, a versão em plástico custaria cerca de metade disso. Assim, trata-se de uma forma eficiente de baixar os custos de produção do relógio inteligente.

Também de acordo com o especialista, a ideia da Apple pode ser vender o novo Apple Watch por cerca de US$ 200 nos Estados Unidos, o que ajudaria a companhia a competir com modelos semelhantes de empresas como a Samsung.